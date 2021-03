Les Intel Extreme Masters (IEM) font partie des compétitions les plus prestigieuses de la saison pour les équipes professionnelles. Organisée par l'ESL et dotée de plusieurs millions de dollars de cashprize, la compétition faisait honneur cette saison à deux poids lourds de l'esport : Counter-Strike : Global Offensive et StarCraft II.

Malheureusement, cette quinzième saison n'aura pas échappé à la pandémie mondiale de coronavirus et a dû chambouler son plan de route afin de continuer à exister. C'est ainsi que l'ensemble de la compétition a été disputée exclusivement en ligne, alors que l'on se rappelle que la grande finale de la saison dernière s'était jouée dans une salle sans public. L'ESL a également été contraint d'annuler sa manche australienne, qui devait refermer la saison.



© ESL

Peu importe les difficultés, l'IEM Katowice a bel et bien eu lieu durant deux semaines et a une nouvelle fois rassemblé les meilleurs structures et joueurs de la planète ! Vingt-quatre équipes se sont affrontées sur CS:GO pour décrocher une part du million de dollars mis en jeu alors qu'une trentaine de joueurs ont tenté leur chance dans le tournoi StarCraft II et ses 250.000$ !

Sur Counter-Strike, toutes les meilleures formations du moment étaient présentes et un Belge a eu la chance de prendre part à l'événement : Nabil "Nivera" Benrlitom avec la Team Vitality. Les Franco-Belges sortent d'une année 2020 terminée en apothéose avec un sacre en BLAST Premier et comptaient sur ces IEM pour lancer leur saison 2021 sur les mêmes bases.

Malheureusement, des problèmes personnels sont venus ternir la préparation de l'équipe en ce début d'année avec le retrait temporaire de son capitaine emblématique Dan "apEX" Madesclaire. Ce dernier a fait son grand retour dans l'effectif à l'occasion de ces Intel Extreme Masters mais le mal semblait fait pour ces IEM.



Versée dans le groupe B en compagnie de quelques ténors de la discipline, "La Ruche" va remporter son premier match de bracket face à OG (16-11 sur Dust II et 19-17 sur Nuke) avant d'être envoyée dans l'arbre inférieur par la Team Liquid (19-16 sur Nuke, 10-16 sur Vertigo et 12-16 sur Mirage).

Contrainte à la victoire pour rester dans la compétition, la Team Vitality va malheureusement s'incliner une ultime fois, face à Virtus.pro (17-19 sur Inferno et 12-16 sur Overpass). La structure termine donc cette quinzième saison des IEM sur un mitigé top9-12 et va désormais devoir se remobiliser pour le début de l'ESL Pro League le 8 mars prochain.



© ESL

Hormis cette élimination prématurée, la compétition aura également été marquée par la qualification en playoffs de Gambit Esports (15ème au classement mondial). Pour arriver à un tel exploit, la structure russe s'est offert le luxe de se payer le scalp d'équipes telles que mousesports, Heroic ou encore G2 Esports en phase de groupes.



Mais celle-ci a encore fait plus fort en battant sèchement Natus Vincere (2ème au classement mondial) en quart de finale (16-12 sur Overpass et 16-6 sur Train) avant de s'offrir une place en finale au détriment de la Team Spirit (7ème au classement mondial).

C'est d'ailleurs une finale inédite entre Gambit et Virtus.pro qui a clôturé cette quinzième saison. Si la première manche de ce BO5 est tombée dans l'escarcelle de Virtus.pro (16-14 sur Vertigo), Gambit Esport va s'adjuger les trois suivantes (16-6 sur Dust II, 16-4 sur Train et 16-12 sur Overpass) et ainsi remporter son premier titre majeur de l'année ! L'équipe empoche au passage 400.000$ et de nouveaux points au classement Pro Tour et BLAST Premier.

Du côté de StarCraft II, tous les meilleurs compétiteurs de la planète s'étaient donné rendez-vous afin d'en découdre et ainsi sacrer le meilleur joueur du moment. Si aucun de nos compatriotes n'a jamais réellement évolué à ce niveau sur le jeu, quelques Européens étaient tout de même présents au départ de la compétition. Côté francophone, on notera même la présence du Français Clément "Clem" Desplanches, joueur Terran pour la Team Liquid.

Après une première phase de play-ins qualifiant quelques derniers participants, les joueurs ont tous été répartis dans quatre poules différentes d'où les trois premiers se qualifiaient pour les playoffs finaux.

Si les joueurs sud-coréens ont une nouvelle fois démontré leur supériorité à la face du monde, quatre des cinq joueurs du Vieux Continent ont tout de même réussi à passer à l'étape suivante ! Seul l'Allemand Tobias "ShoWTimE" Sieber n'aura pas réussi cette performance.



© ESL

Alors que l'on pouvait s'attendre à une nouvelle victoire coréenne dans ces IEM Katowice (ce qui est toujours arrivé depuis la création de la compétition), c'est un Italien qui a déjoué tous les pronostics en éliminant ses adversaires les uns après les autres. Ni Kim "Stats" Dae Yeob, Park "Dark" Ryung-woo, Cho "Maru" Seong ou encore Joo "Zest" Sung-wook en grande finale n'auront su stopper le Zerg Riccardo "Reynor" Romiti !

Celui-ci met donc fin à l'hégémonie asiatique en marquant son nom pour la première fois au palmarès d'une finale mondiale des Intel Extreme Masters de Katowice ! C'est historique pour la compétition et cela pourrait marquer un tournant pour la saison à venir.

© ESL

Ces IEM, malgré leur passage en ligne, ont été spectaculaires et pleins de suspense dans les deux compétitions. Deux champions inédits ont inscrits leur nom à tout jamais dans l'histoire du championnat et en ont profité pour bousculer une scène parfois vieillissante et souvent dominée par les mêmes noms.

Ce vent de fraîcheur annonce d'ores et déjà une saison seize palpitante !