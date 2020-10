Le championnat de Belgique de League of Legends, la Belgian League, prépare déjà sa saison 2021. Les organisateurs, META et Riot Games, n'auront pris qu'une dizaine de jours de repos entre la grande finale nationale de cette saison 2020 et l'annonce de la suivante.



À ce stade, la seule information officielle ayant filtré jusqu'à présent est le nombre d'équipes qui seront au départ de la prochaine édition de cette Belgian League. Sans surprise, ce devraient être à nouveau six structures qui se disputeront le titre de championne de Belgique 2021.

En revanche, l'inconnue vient du nom de ces six écuries. Une évaluation des structures actuellement en place sera réalisée afin de déterminer qui continuera l'aventure ou pas. Ce qui signifie que des places pourraient se libérer pour l'an prochain ! Afin de combler ces vides potentiels, les organisateurs ont décidé de lancer une période d’inscription ouverte à toutes les équipes souhaitant prendre part à la Belgian League 2021.

Mais attention, il se pourrait que toutes les structures actuelles soient prolongées pour la saison prochaine, ce qui signifierait alors qu'aucune nouvelle organisation n'intégrerait la compétition. Ces inscriptions sont donc préventives et n'offriront en aucun cas une participation automatique l'an prochain !



Si vous pensez avoir le niveau requis pour intégrer la compétition, et si votre équipe rempli les critères de la Belgian League, alors foncez vous inscrire ! Vous avez jusqu'au lundi 9 novembre 2020 pour envoyer votre candidature en remplissant le formulaire disponible à cette adresse.