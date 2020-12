L'événement le plus attendu de la saison par les joueurs de Rainbow Six Siege, le Six Invitational, s'apprête à faire son grand retour en 2021. Sa cinquième édition, prévue dans le courant du mois de février, réunira vingt équipes originaires des quatre principales régions du circuit esportif de Rainbow Six (Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie-Pacifique et Europe).

Pour la première fois de la saison, les équipes devraient s'y affronter en LAN lors d'un événement dont Ubisoft a le secret. Malheureusement, malgré les mesures sanitaires strictes qui y seront mises en place, la présence d'un public sera prohibée et les nombreux fans de la discipline devront suivre le spectacle à distance via les diffusions commentées mises en place.



Seize équipes ont déjà assuré leur participation à la compétition en ayant amassé un nombre de points suffisants lors des différentes ligues régionales et Six Majors au cours de la saison. Nous pourrons donc voir en action des écuries prestigieuses telles que BDS Esport, G2 Esports ou encore Virtus.pro pour l'Europe, ainsi que DarkZero Esports, TSM, Oxygen Esports et Spacestation Gaming pour l'Amérique du Nord.



Bien entendu, des écuries comme le FaZe Clan, Cloud9, MIBR et les Ninjas in Pyjamas seront également de la partie en représentant leur zone régionale respective.



© Ubisoft

Quatre places supplémentaires pour le Six Invitational, une par région, seront distribuées au travers de qualifications régionales ouvertes à tous !

Concernant l'Europe, le tournoi débutera le 10 décembre prochain et sera disputé en trois phases distinctes :



La qualification ouverte du 10 au 12 décembre 2020 : arbre à élimination directe joué en BO3



: arbre à élimination directe joué en BO3 Les playoffs du 14 au 18 décembre 2020 : arbre à élimination directe joué en BO3



: arbre à élimination directe joué en BO3 La phase finale du 19 au 20 décembre 2020 : arbre à élimination directe joué en BO3 puis finale en BO5

Notez que seule cette dernière étape de qualification sera commentée et retransmise en direct sur la chaîne Twitch et YouTube de l'éditeur .



Il vous reste donc une semaine pour inscrire votre équipe en suivant ce lien. Bonne chance !