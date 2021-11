Nous vous l'annoncions récemment dans un de nos articles, la DH eSport fait partie, avec 7 autres organisations esport, du projet Rocket Frites, un tournoi Rocket League 3v3 dédié à la scène belge.

L'objectif est clair : Dynamiser la scène esportive locale et la rendre plus forte. Il est très probable que si cette édition est un succès, d'autres forces se joignent à ce consortium.



Cette première édition est d'ailleurs soutenue par Digital Wallonia et Walga, l'association officielle du jeu en Wallonie



Cashprize pool !

Pour une première édition, les 8 associations esportives engagées dans le projet ont voulu taper gros et mettent en place un système de lots & cashprize pool avoisinant les 1000€ ! Ils sont répartis comme suit :

1er : cashprize 350€ + T-shirt Rocket Frites pour chaque joueur + 1 goodie par joueur

+ T-shirt Rocket Frites pour chaque joueur + 1 goodie par joueur 2e : cashprize 125€ + 1 goodie par joueur

+ 1 goodie par joueur 3e : cashprize 75€ + 1 goodie par joueur

+ 1 goodie par joueur Les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e équipe au classement repartiront avec un goodie par joueur participant !

Les goodies sont encore à définir à l'heure d'écrire ces lignes. Attention, le tournoi s'adresse aux résidents belges . Les équipes mixtes ne seront pas acceptées.

Dates

Dates : Du 25 au 28 Novembre Format : Tournoi en 3v3 Plateform : Cross-platform

Phases

Qualifications : 25/26 Novembre - à partir de 18h00 BO3



8ème et quarts de finale : 27 Novembre - à partir de 16h00 BO3



Demi-finales : 28 Novembre - 18h00 BO5



Finale: 28 Novembre - 21h00 BO7

Tous les matches devront être enregistrés ( replay Rocket League ) et votre match sera susceptible d'être rediffusé sur une des chaînes Twitch d'un des membres organisateurs et principalement sur la chaîne https://www.twitch.tv/ladh_lanarea



Il vous faudra également rejoindre notre discord : discord.gg/T7KFUxFJ35 et notre Twitter pour être au courant de toutes les infos ! Toutes les autres informations sont disponibles dans le règlement

Inscriptions

Une seule adresse pour inscrire votre équipe : https://www.rocket-frites.be/