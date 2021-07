L'édition Winter 2021 du championnat CS:GO ESL Proximus Benelux débute bientôt, et tout le monde peut tenter d'accéder au prize pool de 10.000€. Evidemment, de grosses équipes participent et certaines sont d'office invitées pour les phases finales, mais créer la surprise est toujours possible !

Il y aura 3 phases avant d'accéder à la finale prévue le 30 octobre prochain.



Une phase qualificative ouverte à tous qui débutera le 10/08/2021 pour se clôturer le 18/08/2021.

Les matches auront lieu les 10/8, 11/8, 17/8 et 18/8, toujours à 19h00.



une phase de relégation du 24/08 au 25/08 pour les vainqueurs des qualifications. Ils affronteront les équipes d'office qualifiées durant l'édition Summer qui s'est clôturée en Mai dernier



© Qualifiés closed qualifiers

Les phases de groupes du 20/09/2021 au 18/10/2021 où là 4 équipes sont également qualifiées d'office

© Qualifiés phase de groupes

Nous vous tiendrons évidemment informés des grandes étapes de cette édition Winter 2021 !



On nous dit à l'oreillette que des prix pourraient être prévus pour différentes phases du parcours et donc plus facilement accessibles aux équipes amateures, sans plus de précision actuellement.



L'occasion pour tous de s'embarquer dans l'aventure.

Pour inscrire votre équipe, c'est par ici