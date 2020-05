Outre les paris sportifs traditionnels, les joueurs de jeux de casino en ligne peuvent également parier sur des sports virtuels. Cela vous étonne ? C’est normal, car c’est quelque chose d’assez récent. Des matchs, des courses et d’autres jeux populaires sont diffusés sur la plateforme 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Contrairement aux sports réels, les résultats des parties de sports virtuels sont générés par un algorithme informatique. Ne vous inquiétez pas, les résultats sont fiables et non biaisés.

Le fonctionnement

La particularité des sports virtuels réside dans la diffusion de matchs fictifs presque permanente (des compétitions se lancent toutes les 2 à 3 minutes). Vous et d’autres parieurs pouvez suivre les matchs via un flux vidéo. Vous pouvez par exemple parier sur des matchs de football, de basketball ou de tennis tout en les visionnant en ligne. Idem pour les courses hippiques ou de lévriers. Ces compétitions numériques constituent ce qu’on appelle également le « e-sport » et se déroulent sous forme d’animations 3D.

Sachez également qu’il existe différents types de paris en matière de sports virtuels. Ci-après quelques exemples :

1- Pour le football :

Le « 1N2 » qui consiste à deviner le résultat du match. Le « 1 » signifie victoire de l’équipe de votre choix, le « N » étant un match nul et le « 2 » pour une victoire de l’équipe visiteuse ;

Le « moins de ou plus de 0,5/1,5/2,5/3,5 » qui consiste à parier si le nombre de buts marqués à la mi-temps est inférieur ou supérieur à 0,5/1,5/2,5/3,5 ;

Le « première équipe à ouvrir le score »

Le « score exact à la mi-temps »

Le « score exact à la fin du match »

Le « nombre de buts marqués »

Le « double chance » qui consiste à parier sur deux résultats à la fois (par exemple, victoire à domicile + victoire à l’extérieur)

2- Pour les courses hippiques : déterminer qui sera le vainqueur, le couplé ou le tiercé gagnant.

3- Pour les courses de lévriers : déterminer qui sera le vainqueur, le couplé ou le tiercé gagnant.

Quant aux résultats, ils sont totalement fiables et impartiaux. En effet, ils sont décidés par un générateur de nombres aléatoires et sont 100 % légaux. Si vous gagnez, vos gains iront directement sur votre compte.

Les avantages

Il n’y a pas de limitation horaire avec les sports virtuels. Vous pouvez parier à tout moment aussi bien la journée que la nuit, et ce même durant le weekend. Dès que vous lancez un pari, vous pouvez suivre en direct l’intégralité de la partie. Finies donc les longues heures d’attentes de matchs. Il n’y aura aucune perte de temps, car même un match ne dure au maximum que 4 minutes.

Comme il s’agit de jeux virtuels, aucun individu réel n’est impliqué dans aucun match. Ainsi, vous n’aurez plus de risque d’annulation de match ou de partie de course. Il n’y aura plus de surprise de dernière minute notamment à cause des intempéries ou des blessures de certains joueurs ou athlètes.

