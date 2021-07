Gaëtan Thoron et Arnaud Derochette

Après deux sessions de qualifications les 15 et 22 juin derniers, se déroulaient ce week-end lesAlors que quatre équipes étaient d'office qualifiées et invitées pour ces playoffs, à savoir, 4 autres devaient passer les qualifiers pour tenter d'accéder aux phases finales.Ce fut le cas pour, lesets.Ce samedi, les Upper et Lower brackets eurent donc pour mission de départager les équipes qui accéderaient aux phases finales du Dimanche.

Upper Bracket



© D.R

Lower bracket

© D.R

Le dimanche donc se jouaient les finales, d'abord du Lower Bracket en BO1, permettant à l'équipe gagnante de retenter sa chance face aux finalistes du Upper bracket.

LowLandLions affronta Sector One en finale du Lower et en vint à bout assez facilement sur le score de 16 à 4.





La grande finale vit donc s'affronteret lepour la seconde fois puisque Brugge avait une première fois renvoyédans le lower.Et ce fut une grande surprise puisque les ces derniers qui étaient menés 5 à 1 sur Vertigo, la map choisie par, finit par remonter au score et l'emporter.Une seconde map, Mirage, cette fois ci choisie parfut jouée et se termina par leur victoire.Ils remportent donc, les 2.500€ de cash prize promis aux vainqueurs !

Court extrait d'une performance des LowLandLions sur Vertigo :



Vous pouvez revoir l'ensemble des résultats en détails et des clips sur le coverage réalisé par Lan-Area

Le classement final et la répartition des gains offerts par betFIRST :

LowLandLions ( 2500€ ) EC Brugge ( 1250€ ) Sector One ( 700 € ) PHIWARHAWKS ( 300 € ) ème / 6ème : SLICK ESPORTS / POGGERZ ( 125€ )

Le stream est à revoir sur le twitch de La DH - Lan-Area.

Nous remercions d'ailleurs un nouveau duo de casteurs sur la scène francophone CS:GO belge, à savoir emptio & JiDé qui ont assuré ici une belle prestation lors des qualifiers et finales de ce tournoi.

GG à tous !