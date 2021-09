lundi 27 septembre se déroulait la seconde soirée de la saison régulière de l'ESL Proximus Benelux Championship. ( NDLR : La première vous est résumée ici )



La DH et Lan-Area diffusent systématiquement ces rencontres en direct et en français sur notre plateforme



Deux matchs étaient prévus au programme avec :



Cese déroulait la seconde soirée de la saison régulière de l'ESL Proximus Benelux Championship. (La DH et Lan-Area diffusent systématiquement ces rencontres en direct et en français sur notre plateforme Twitch commune.Deux matchs étaient prévus au programme avec :

18h00 : Sector One vs Project Eversio

vs 21h00 : Join The Force vs Gamefist

Il aura fallu pas moins de 7h00 pour départager les équipes. En effet, les matchs se disputaient en BO3 et à chaque fois, des overtimes ont du être disputé sur la seconde map, prolongeant ainsi la soirée.





Finalement, Project Eversio crée la surprise en remportant la victoire sur le score de 2-1 contre Sector one. Malgré un super overtime de 22-20 sur de_inferno, Join the force s'est incliné sur le score de 1-2 contre GameFist . Les deux équipes victorieuses rejoignent eClub Brugge et LowLandLions dans le Winner's match de la suite de la compétition.

Ce n'en est pas pour autant fini pour les perdants puisqu'ils peuvent encore accéder aux playoffs en s'imposant dans les Loser's matchs.