Annoncé au mois de novembre 2020 par Riot Games, le Valorant Champions Tour représente le premier pas de l'éditeur vers une professionnalisation de la scène compétitive de son FPS. Pour rappel, le circuit, prévu pour durer toute l'année, sera divisé en trois catégories différentes : les Challengers, les Masters et les Champions.

Hiérarchisées, ces trois divisions permettront à tout un chacun de tenter sa chance dans l'aventure et de, pourquoi pas, progresser jusqu'à atteindre les sommets esportifs de Valorant !



© Riot Games

Ce week-end, Riot Games a donc inauguré son concept par la première manche européenne de ses tournois "Challengers". Dotée de 17.500€, celle-ci a rassemblé huit équipes sorties d'une qualification préalable et bien déterminées à en découdre. Les quatre meilleures au terme de cette manche se qualifiaient également pour la seconde étape, qualificative, elle, pour le prochain "Masters" et ses 150.000$ !



Parmi les structures qualifiées, tous les grands noms de la discipline étaient présents pour le coup d'envoi de la saison : Fnatic, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas et le Belge Kévin "Ex6TenZ" Droolans, FunPlus Phoenix, Guild Esports et la Team Liquid avec un autre de nos compatriotes, Adil "ScreaM" Benrlitom.



© Guild Esports

Après une qualification stressante du fait de son format long et très punitif, les organisateurs ont étrangement choisi de réduire ce premier Challengers de la saison à une seule rencontre pour les équipes encore en lice ! Une victoire étant synonyme de qualification pour la prochaine manche, ainsi qu'un gain de plus de 4.000€, alors qu'une défaite va contraindre les perdants à retenter leur chance lors des prochaines qualifications !

Vu l'enjeu, la tension était maximale dans cet unique duel décisif pour les structures. Malheureusement, celui-ci aura été fatal à "ScreaM" et la Team Liquid. Une défaite 0 à 2 (13-15 sur Haven et 15-17 sur Split) face à FunPlus Phoenix qui élimine sèchement notre compatriote et ses équipiers de la compétition. Ceux-ci devront donc à nouveau prendre part au fastidieux processus de qualification pour tenter de participer à la prochaine manche des "Challengers".



En revanche, l'autre Belge de ce tournoi, "Ex6TenZ", accompagné de ses collègues "Ninjas", va réussir l'exploit de venir à bout de G2 Esports ! Cette dernière, considérée comme étant la meilleure équipe d'Europe depuis de nombreux mois, va passer à côté de son sujet et finalement s'incliner 1 à 2 (7-13 sur Icebox, 13-5 sur Bind et 10-13 sur Split) et ainsi créer la sensation du week-end en étant éliminée de la sorte !

Les Ninjas in Pyjamas, fraîchement formés mais menés d'une main de fer par notre compatriote, semblent déjà monter en puissance et sont désormais l'équipe à battre de notre Vieux Continent !

Dans les deux autres rencontres, ce sont Monkey Business et Wave Esports qui ont arraché les derniers tickets qualificatifs de ce week-end !

Rendez-vous désormais le 20 février prochain pour la seconde manche des Challengers où les choses sérieuses vont enfin pouvoir débuter avec quatre places à gagner pour le premier tournoi "Masters" de la saison ainsi qu'une part des 35.000€ mis en jeu !