Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, l'European Minifootball Federation (EMF) va lancer du 18 au 24 mai un grand tournoi FIFA20 réunissant différentes nations européennes sur Playstation 4. La qualification nationale belge a rendu son verdict et on connait aujourd'hui les quatre joueurs sélectionnés pour représenter la Belgique dans le tournoi.



Faute d'une équipe nationale stable et officielle, c'est via un tournoi de qualification que les places pour représenter notre pays lors de cet Euro non-officiel ont été distribuées. Organisée par l'association "BSF Minifootball" et Imperium Esports, cette phase qualificative n'a malheureusement pas rencontré le succès espéré puisque sur 70 joueurs inscrits, seule la moitié s'est présentée ce samedi afin de disputer la compétition !

© BSF Minifootball

Parmi les joueurs présents, on a tout de même pu retrouver des noms bien connus de la scène belge tels que Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard de Liège), Morgan "Aomine" Bray (EGO), Manse "Manse01" Bogaerts (KV Courtrai), Jason "Ardixa" De Villers (Activit-E), Florian "Didista" Vandamme (Sporting de Charleroi amateur), Anthony "Rego" Rocchetti (Excel Mouscron), Elias "ZayroR" Bray (EGO) et Matthias "MatthaX" Rousselet (Sporting de Charleroi).

Presque tous auront tenu leur rôle dans la compétition en atteignant facilement les huitièmes de finale. Les premiers duels fratricides ont alors eu lieu à cette étape, celle-ci faisant un premier tri parmi les favoris. Après des quarts de finale où la victoire signifiait la sélection dans l'équipe finale, ce sont Quentin "ShadooW" Vande Wattyne, Jason "Ardixa" De Villers, Elias "ZayroR" Bray et Matthias "MatthaX" Rousselet qui auront finalement l'honneur de défendre les couleurs nationales lors de l'Euro organisé par l'EMF.

On notera le retour aux affaires d'Ardixa qui revenait en compétition officielle après de nombreux mois d'arrêt et la confirmation des trois autres joueurs en tant qu'hommes en forme du moment.



© EMF

Rendez-vous donc du 18 au 24 mai afin d'encourager nos compatriotes dans le tournoi principal ! La lutte s'annonce compliquée face au gratin européen mais un podium ou mieux n'est pas à exclure pour notre pays !