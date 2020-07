La moitié des vacances scolaires est déjà presque terminée et cela vous attriste ? Le Covid-19 vous a privé de vos vacances tant attendues ? Vous êtes encore confinés chez vous et en avez marre de vous ennuyer tout seul malgré le beau temps ? Epic Games a la solution pour vous ! Sa plateforme de jeux vient en effet d'inaugurer sa période des soldes d'été.



L'Epic Games Store, déjà généreux tout au long de l'année en offrant une multitude de titres gratuits, de manière temporaire ou définitive, va encore plus loin cet été en proposant des réductions pouvant aller jusqu'à -85% ! Et pas sur n'importe quel titre puisque certains des plus gros rabais concernent des licences AAA de la scène vidéoludique :

Maneater à -25%

SnowRunner à -20%

Borderlands 3 à -50%

Red Dead Redemption 2 à -20%

Assassin's Creed Odyssey à -67%

ARK à -80%

Rainbow Six Siege à -60%

Far Cry 5 à -85%

...

© Epic Games Store

Cette liste est bien entendu non-exhaustive et contient en réalité des dizaines de titres couvrant tous les types de jeux vidéo.

Il vous sera donc impossible de ne pas trouver chaussure à votre pied dans la pléthore de soldes présente dans l'Epic Games Store !