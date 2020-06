L’édition "Summer" de l'ESL Benelux Championship est désormais terminée! Les championnats Counter-Strike : Global Offensive et Clash of Clans ont élu leur vainqueur au terme de deux phases finales palpitantes!



Pour son grand retour sous son format initial après deux années passées aux côtés de Proximus, l'ESL Benelux Championship a réuni seize équipes du Benelux réparties dans les deux compétitions proposées cette saison : CS:GO et Clash of Clans.

Counter-Strike : Global Offensive



Sur CS:GO, quelques-unes des meilleures structures du Royaume étaient au départ de la compétition et comptaient bien empocher une part des 6.500€ mis en jeu. Mais plus que de l'argent, ce sont un ticket pour la prochaine Dreamhack Open Rotterdam, une place en ESEA Climber Cup et en ESL Pro European Championship qui attendaient l'équipe victorieuse. Autant vous dire qu'une victoire vous assurait d'ores et déjà d'une saison chargée !

Quatre équipes avaient réussi à se sortir de la phase de poules : FWRD (ex-Amsterdam Kings), Defusekids (devenu LowLAndLions), Tenerife Titans et Sector One. Sur papier, ces quatre noms représentent l'élite de la discipline pour le Benelux. Cela augurait donc une phase finale pleine de spectacle.



© ESL Benelux

La première demi-finale a opposé FWRD, vainqueur de la phase classique, à Sector One. Malgré le gain de la première manche (16-13 sur Mirage), les "Foxes" n'auront jamais su concrétiser leur avance et vont finir par s'incliner 13 à 16 sur Train puis 6 à 16 sur Overpass. Ce sont donc les Néerlandais de FWRD qui se sont qualifiés les premiers pour la grande finale de la compétition.

L'autre rencontre a vu s'affronter Defusekids aux Tenerife Titans. Contre toute attente, ce sont les hommes du capitaine Steven "Stev0se" Rombaut qui finiront par s'imposer 2 à 0 (16-10 sur Vertigo et 16-9 sur Nuke), privant ainsi les Defusekids d'un nouveau titre en ESL Benelux Championship.

La grande finale a tenu toutes ses promesses en offrant aux spectateurs des parties endiablées et pleines de rebondissements. Tenerife Titans, porté par sa victoire en demi-finale, va s'adjuger la première manche 16 à 13 sur Mirage. FWRD, au prix d'une belle remontée, va égaliser dans la manche suivante (16-9 sur Train).

C'est sur Vertigo que cet ESL Benelux Championship s'est donc terminé. Les Tenerife Titans vont finir par remporter l'ultime manche de cette édition "Summer" et ainsi s'emparer du titre moins d'un an après leur victoire en ESL Proximus Championship !

Clash of Clans

La nouvelle discipline de cet ESL Benelux Championship, Clash of Clans, a été couronnée de succès en réunissant huit structures de haut niveau pour la scène du Benelux.

Ici aussi, quatre équipes de la phase classique se sont hissées en play-offs : Team Import, Proc, Sector One et Pizza Hollandia.



© ESL Benelux

Lors de la première demi-finale, la Team Import, vainqueur de la phase classique, ne va faire qu'une bouchée de son adversaire du jour, Pizza Hollandia, et ainsi filer en grande finale.

Dans l'autre match, la seule structure belge encore en lice, Sector One, va se faire éliminer par les Néerlandais de chez Proc.

La grande finale, jouée au meilleur des trois manches (BO3), a donc opposé les deux premiers de la phase classique. Comme espéré, le suspense a été au rendez-vous avec le recours à un match décisif pour départager les deux structures.

C'est finalement Proc qui s'imposera 2 à 1 et remportera le premier titre Clash of Clans de la compétition !