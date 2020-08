C'est LA bonne nouvelle du week-end pour tous les fans de League of Legends : Riot Games a annoncé au travers de ses réseaux sociaux que ses Worlds 2020 sont maintenus cette année, malgré la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement tous les continents. Moyennant quelques modifications par rapport au plan initial, le plus gros événement esportif de la planète aura donc bien lieu cette année !



Normalement, et comme lors de la saison précédente, la compétition devait voyager dans plusieurs villes chinoises afin d'y disputer ses différentes phases. Ce procédé, jugé trop risqué, se fera finalement entièrement dans une seule ville : Shanghai. Plus surprenant, les autorités de la plus grande métropole de Chine pourraient autoriser la présence d'un public dans les allées du Pudong Soccer Stadium qui accueillera la grande finale.



" L'accueil de l'événement dans une seule ville réduira les trajets au cours de la compétition et nous permettra de mieux contrôler l'environnement de l'événement. Nous continuerons à suivre les consignes de plusieurs organisations de la santé, ainsi que des autorités locales et nationales afin de garantir la sécurité de nos joueurs, de nos fans et de toutes les personnes qui donnent vie au Mondial 2020. "

Nicolo Laurent, directeur général de Riot Games

© Riot Games

Lorsque que l'on sait que la précédente finale jouée à l'AccorHotels Arena de Paris avait rassemblé plusieurs milliers de fans, on peut logiquement se poser la question des risques de contagion provoqués par une telle foule, et ce, même si toutes les barrières de sécurité seront évidemment mises en place.



Fort heureusement, seule la finale sera ouverte au public, les phases précédentes étant toutes retransmises uniquement sur internet. Au vu des précédentes innovations techniques proposées par Riot Games lors des éditions passées (on se souvient du dragon ancestral en 2017 ou encore de l'Holonet en 2019), les spectateurs peuvent s'attendre une nouvelle fois à être ébahis par le spectacle proposé !



Riot Games a également profité de l'occasion pour annoncer que l'édition 2021 reviendra en Chine l'année prochaine avec un nouveau tour dans plusieurs villes du pays. Les Worlds 2022 devraient, eux, avoir lieu en Amérique du Nord.



Quoi qu'il en soit, les championnats du monde 2020 de League of Legends débuteront le vendredi 25 septembre jusqu'au samedi 31 octobre, jour de la grande finale. Amis invocateurs de la Faille, apprêtez-vous donc à passer de longues heures devant vos écrans !