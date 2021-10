Le championnat des "Worlds de League of Legends" existe depuis 2011, est la plus grosse compétition mondiale de la discipline, et regroupe les meilleures équipes issues de toutes les régions du globe.



En 2018, l'évènement attirait pas moins de 100 millions de spectateurs avec un pic à 44 millions en simultanés, ce qui montre à quel point la notoriété de cette compétition est importante.

Introduction

Souvenez vous , lors de la dernière édition, perturbée par la crise du Covid, c'est la Corée du Sud qui avait remporté les Worlds 2020 à Shanghaï, avec l'équipe des DAMWON Gaming face aux Chinois de Suning sur le score de 3-1.



5 octobre prochain

Les équipes et les pays présents

En principe pour cette année d'ailleurs, les championnats du monde auraient du se tenir en Chine , mais face à l'incertitude des mesures sanitaires,) a finalement décidé de rapatrier la compétition en Europe.Cette 11e édition des Worlds aura donc lieu en Islande à Reykjavik à partir du

Au total, 22 équipes sont présentes pour cette compétition :

3 équipes Européennes

Fnatic

Mad Lions

Rogue





3 équipes Nord Américaines

Cloud9

100 Thieves

Team Liquid





4 équipes Chinoises

EDward Gaming

FunPlus Phoenix

LNG

RNG





4 équipes Coréennes

DWG KIA

Gen.G

Hanwha Life

T1





2 équipes Taiwanaises

Beyond Gaming

PSG Talon





1 équipe Amérique Latine

Infinity Esports





1 équipe Turque

Galatasaray Esports





1 équipe Brésilienne

Red Canids





1 équipe Japonaise

DetonatioN FocusMe





1 équipe d'Océanie

Peace





1 équipe du CEI

Unicorns of Love

Les phases de Play-In et du Main Event

Deux phases de groupes sont prévues pour ces Worlds 2021, les Play-In et le Main Event . Pour accéder au Main Event, il fallait tout d'abord se qualifier grâce aux résultats obtenus en ligue durant l'année.



12 équipes sont d'office qualifiées pour le Main Event, tandis que 10 devront encore s'affronter durant les Play-In pour espérer une des 4 places restantes vers le Main.

Le 22 septembre dernier , Riot a procédé à un tira des poules pour les 2 groupes.





Les poules du Play-In :

Poule A

Beyond Gaming ( Taiwan ) Cloud9 ( US ) LNG Esports ( Chine ) Hanwha Esports ( Corée )

Poule B

DetonatioN FocusMe ( Japon ) Infinity ( Amérique Latine ) Galatasaray Esports ( Turquie ) PEACE ( Océanie ) Red Canids ( Brésil ) Unicorns of Love ( CEI )





Les poules du Main Event :

Poule A

DWG KIA ( Corée ) EDward Gaming ( Chine ) MAD Lions ( Europe ) PSG.Talon Esports ( Taiwan )

Poule B

Fnatic ( Europe ) FunPlus Phoenix ( Chine ) Gen.G ( Corée ) 100 Thieves ( US )

Poule C

RNG ( Chine ) Rogue ( Europe ) T1 ( Corée ) Team Liquid ( US )

Poule D



La poule D sera constituée des 4 équipes issues des Play-In.



Une fois les phases de poules terminées, des playoffs se tiendront regroupant les 8 meilleures équipes du Main Event, à savoir les 2 premiers de chaque poule.

Le Cashprize Pool

En jeu pour les rosters présents, il y a évidemment des montants importants. Le cashprize pool ( NDLR : Le total de la somme partagée entre les équipes en fonction de leur classement ) s'élève à 2.2 Millions de dollars , rien que ça.





© DAMWON Gaming victorieux des Worlds 2020

Les 1er repartent avec 489.500 $

repartent avec Les 2e avec 333.750 $

avec Les 3 et 4e repartiront avec 178.000 $

repartiront avec les 5 à 8e avec 100.125$ ,

avec , etc.. .

jusqu'au 21 et 22e qui empocheront 22.250 $

Le teaser vidéo de la compétition

Il est réparti comme suit :Chaque année, Riot Games publie une vidéo d'introduction de la compétition, très attendue par les fans et encore une fois, celle-ci semble ne pas avoir déçu la communauté.

En conclusion

Nous vous tiendrons informés des résultats les plus importants de la compétition.



Il est à noter qu'au moins 2 belges évolueront en Islande, Gabriël " Bwipo " Rau et Yasin " Nisqy " Dinçer, jouant tous deux au sein des Fnatic, nous suivrons donc attentivement leurs parcours.

Les dates à retenir :

Play-In : du 5 au 9 octobre

: du 5 au 9 octobre Main Event : du 11 au 13 octobre et du 15 au 18 octobre

: du 11 au 13 octobre et du 15 au 18 octobre Quarts de finale : du 22 au 25 octobre

: du 22 au 25 octobre Demi-finales : les 30 et 31 octobre

: les 30 et 31 octobre Finale : le 6 novembre

Les diffusions en français de la compétition seront à suivre sur le Twitch de OTP : https://www.twitch.tv/otplol_