Après Kayzr et l 'ESL Benelux, c'est au tour de LouvardGame d'annoncer son prochain événement majeur : le "Legend Stage" du NumberOne ! La recette ne change pas pour cette troisième manche de la saison : 5.000€ (dont 2.500€ au vainqueur) de cashprize et de nouveaux points au classement global seront à partager entre huit équipes (les six meilleures de l'étape précédente et deux promues du Challenger Stage).



© LouvardGame

Les huit structures s'affronteront comme à l'accoutumée dans une première phase régulière où chacune d'elles aura la possibilité de s'affronter (Round Robin). Un classement à points sera établi afin de connaitre les deux équipes reléguées en Challenger ainsi que les quatre qui disputeront les playoffs.

La première phase se jouera entièrement en ligne alors que les playoffs devraient avoir lieu en LAN au Spawn Bar de Charleroi. Si la situation sanitaire ne se dégrade pas d'ici là, LouvardGame devrait donc être un des premiers en Belgique à réouvrir la saison des LANs !



© Spawn Bar

Autre nouveauté sur ce NumberOne, c'est la diffusion commentée et en direct dans d'autres langues que les traditionnels français et néerlandais ! Un accord a en effet été trouvé avec des casters espagnols afin d'internationaliser la compétition. Des négociations sont également en cours avec un studio polonais concernant les droits de diffusion.

Parmi les équipes qui prendront le départ de ce nouveau Legend Stage, on retrouve le double champion en titre The Dice ainsi que le mix LAMIF, Epsilon Esports, Apologis Esport, les ex-Fragbox, les Benelux5 (mix emmené par Steven "Stev0se" Rombaut) ainsi que les petits nouveaux FWRD et UBITEAM.



Pas mal de changements sont intervenus au sein de certaines équipes (notamment le départ du capitaine des The Dice, Timothée "DEVIL" Demolon), ce qui devrait rebattre les cartes pour la course au podium !

© LouvardGame

La compétition commencera le 1er septembre et durera quatre semaines, à concurrence d'un match tous les mardis et jeudis.



La phase de Round Robin se jouera en une manche gagnante (BO1) alors que les playoffs seront, eux, joués en BO3.



© LouvardGame

The Dice, orphelin de son capitaine emblématique, arrivera-t-il à conserver son titre et réaliser un triplé? Son dauphin, Apologis Esport, parviendra-t-il à stopper l’hégémonie de la structure française? Les rookies FWRD et UBITEAM arriveront-ils à éviter la relégation?



Autant de questions qui trouveront un début de réponse le 1er septembre, dès 19h00, sur la chaîne Twitch du Spawn Studio !