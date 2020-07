LouvardGame, l'organisateur carolo d'événements esportifs, continue à proposer du contenu à sa communauté malgré les restrictions sanitaires actuelles et peut-être futures liées au coronavirus.



Après l'organisation de la deuxième manche de son circuit CS:GO exclusivement en ligne, Philippe Bouillon et son staff reviennent ce lundi avec un nouveau projet !



Toujours jouée à distance, cette nouvelle compétition concernera Rainbow Six Siege et sera dotée pour l'occasion de 1.000€ de cashprize.



© Ubisoft

Ce sont huit structures, invitées par l'organisation, qui s'y affronteront du 20 juillet au 15 août 2020. Parmi ces équipes, on notera la présence de quelques noms connus de la scène amateur belge et des alentours : Activit-E, WanteD, Mouseplayz, Team Redbloods et Apologis Esport. Ces structures seront accompagnées de la Team86, de la Team FAKE et de KWK Esport.



Ne faisant pas partie de la branche "NumberOne" chez LouvardGame, le cashprize et le prestige des équipes invitées est évidemment tout autre que celui habituellement atteint par l'organisation.

Le championnat va se jouer sous le format de Round Robin en proposant deux journées par semaine. Au terme de la phase classique, les quatre meilleures équipes accèderont à une phase de playoffs jouée dans un arbre à élimination directe et au meilleur des trois manches (BO3).

La première journée de compétition proposera les rencontres suivantes :



© LouvardGame

L'ensemble du championnat sera commenté et retransmis en direct sur la chaîne Twitch du Spawn Studio.