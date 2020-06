Après deux mois de compétition, nous connaissons enfin le nom de la meilleure équipe de Rainbow Six Siege du Benelux ! Ce sont les anciens Defusekids, devenus entre-temps LowLandLions, qui se sont adjugés le titre au terme d'une phase finale maîtrisée de bout en bout.

La cinquième saison de la Rainbow Six Benelux League, organisée par META et Ubisoft, s'est terminée hier soir par sa grande finale opposant LowLandLions à Sector One. Cette dernière a clôturé près de neuf semaines de compétition et a sacré la meilleure équipe de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.

© R6 Benelux League

Les quatre équipes sorties de la phase classique se sont affrontées ce week-end en commençant par les demi-finales (BO3) le samedi suivies de la grande finale (BO5) du lendemain. Une place en Challenger League ainsi que 12.000€ étaient mis en jeu dans ces play-offs !



La première de ces demi-finales a opposé LowLandLions à UX Gaming, soit le premier de la saison régulière face au quatrième et dernier qualifié. Il n'en fallait pas moins aux LLL pour asseoir leur domination et filer en grande finale après une victoire facile 2 à 0 (7-0 sur Clubhouse et 7-0 sur Consulate).

L'autre rencontre à ce stade de la compétition s'est avérée beaucoup plus tendue avec Sector One contre Epsilon Esports. Ces derniers avaient échoué en finale la saison passée face aux Hollandais de chez Trust Gaming et comptaient bien prendre leur revanche cette année.



Il n'en fut rien puisque Sector One sortira vainqueur de ce duel, non sans avoir dû puiser dans ses réserves afin de s'offrir une belle finale face à LowLandLions. Une défaite 1 à 2 (3-7 sur Villa, 7-3 sur Consulate et 5-7 sur Clubhouse) qui signe la fin des espoirs d'Epsilon Esports dans la compétition.

© R6 Benelux League

La grande finale allait donc opposer des Sector One faisant office d'outsiders face à des LowLandLions sûrs de leur force. Malgré la perte de la première manche 5 à 7 sur Consulate, ces derniers vont passer la vitesse supérieure lors des trois manches suivantes afin de s'imposer finalement 3 à 1 (7-2 sur Clubhouse, 7-5 sur Kafe Dostoyevsky et 7-1 sur Theme Park).

LowLandLions écrit donc une nouvelle ligne à son palmarès, la première sur Rainbow Six Siege depuis la relance de la structure !

Grâce à sa belle deuxième place, Sector One se qualifie pour la Challenger League, seconde étape du nouveau circuit esportif de la discipline : l'European League. Cela a été rendu possible grâce à la qualification préalable des LowLandLions grâce à ses bonnes performances la saison passée dans l'ancien format de cette Challenger League. Nous aurons donc deux structures belges au départ de cette nouvelle compétition prestigieuse !