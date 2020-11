LowLandLions est certainement l'une des plus prestigieuses structures du Benelux. Afin de se préparer au mieux pour la saison à venir, l'organisation vient d'annoncer, au travers de ses réseaux sociaux, qu'elle allait renouveler une partie de ses effectifs.



C'est principalement sur League of Legends et Counter-Strike : Global Offensive que l'attention des recruteurs se portera. Et la nouvelle a de quoi surprendre au premier abord !



En effet, les joueurs à remplacer ont réalisé de bonnes performances cette saison. On pensera notamment à la seconde place de l'équipe LoL dans la Dutch League, le championnat hollandais de League of Legends. Compétition dont les joueurs avaient d'ailleurs remporté le Summer Split !



La line-up CS:GO n'est pas en reste également avec un titre lors du troisième Legend Stage du circuit NumberOne de la LouvardGame, ainsi qu'un podium en saison 7 de l'ESN League : Champions Division et une seconde place en ESEA Cash Cup - Europe. On regrettera seulement une décevante 35ème place en ESEA Advanced Europe.



© Dutch League

Si cela fait quelques temps maintenant que les joueurs de l'équipe League of Legends ont annoncé la fin de leur contrat chez LowLandLions et la recherche d'une nouvelle écurie pour la saison à venir, il est plutôt surprenant de voir la structure se séparer de son roster CS:GO, trois petits mois seulement après son arrivée.

Selon nos informations, cette décision viendrait en partie d'un manque d'alchimie entre les joueurs. Les cinq protagonistes ne continueront d'ailleurs plus l'aventure ensemble puisque seuls Steven "Stev0se" Rombaut, Richard "ritchiEE" Mestdagh et Robin "simix" Bynens devraient quitter la structure.

Les trois Belges, anciens Tenerife Titans, vont donc à nouveau changer de crèmerie pour la saison prochaine. Le sort des deux Néerlandais restants est cependant, quant à lui, encore incertain mais une reconstruction de l'équipe autour d'eux ne serait pas à exclure du côté des LLL.



© LowLandLions

Concernant le recrutement, les LowLandLions ont décidé de ne rien laisser au hasard en changeant leur système de détection. Afin d'être le plus efficace possible, la structure s'est associée avec Donny Stumpel, coach sur la plateforme Next Level Esports.

Une série de tests attendront donc les candidats :



Évaluation du niveau de jeu Évaluation des capacités mentales et sociales en équipe Analyse en interne des résultats obtenus et mise au courant des candidats

Mais attention, l'acceptation de votre candidature ne signifierait pas l'intégration automatique des line-ups principales. Ce processus de recrutement va également servir à la structure pour composer des équipes "académiques" et ainsi former de futurs jeunes talents afin d'intégrer, peut-être un jour, les équipes A.



Filip Langerock, directeur général de LowLandLions, met d'ailleurs l'accent sur le futur projet d'accompagnement de ses futurs joueurs, celui étant annoncé comme révolutionnaire pour le Benelux. La structure devrait d'ailleurs communiquer dessus dans les jours à venir.



© LowLandLions

"Chez LowLandLions, nous voulons être en avance en matière de résultats, de gestion de l'organisation et de soutien aux joueurs. Pour commencer la saison 2021, nous introduisons une nouvelle méthode de recrutement et de soutien aux joueurs qui va une fois de plus relever la barre au Benelux. Nous demandons à tous ceux qui pensent avoir ce qu'il faut pour être un joueur LLL de postuler pour notre équipe CSGO et LoL et ainsi commencer ce voyage ensemble." nous a confié le patron des LLL.



Alors si vous pensez avoir les épaules pour intégrer une équipe du top niveau évoluant au Benelux et à l'international, ne tardez pas à aller remplir le formulaire d’inscription disponible à cette adresse.