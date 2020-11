Les LowLandLions continuent leur progression sur la scène esportive du Benelux. Après s'être recentrée sur la partie néerlandophone du pays ainsi que vers les Pays-Bas, la structure poursuit désormais la métamorphose de ses différentes équipes.



Aujourd'hui, c'est la section League of Legends des LLL qui revient sur le devant de la scène. Après avoir remporté les deux Splits de la Dutch League et avoir atteint la seconde place finale de la compétition derrière le PSV Esports, la line-up est actuellement en plein renouveau. Les joueurs en place ont en effet annoncé que leur contrat ne sera pas renouvelé pour la saison prochaine.

Les LowLandLions ont d'ailleurs lancé officiellement une grande période de recrutement pour trouver les nouveaux talents qui les représenteront dans les compétitions futures. Mais afin de repartir sur de bonnes bases, la structure a déjà annoncé, ce week-end via ses réseaux sociaux, l'arrivée d'un nouveau coach pour son équipe League of Legends.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce recrutement affiche la couleur des ambitions de Filip Langerock et son staff. C'est en effet le Néerlandais Fayan "Gevous" Pertijs qui dirigera l'équipe pour les deux années à venir. Le jeune homme de 26 ans possède un curriculum vitae impressionnant à ce poste : Natus Vincere, SK Gaming, Splyce, Movistar Riders, Vitality.Bee ou encore, plus près de chez nous, la Team Echo Zulu et Defusekids (déjà) durant quelques mois.

Au fil de sa carrière, le nouveau coach des LLL aura connu des compétitions diverses telles que la LFL (championnat officiel français), la LVP SuperLiga (championnat officiel espagnol), le CBLOL (championnat officiel brésilien) et la plus prestigieuse des compétitions européennes : les EU LCS (championnat d'Europe rebaptisé depuis "LEC").

Il aura notamment remporté plusieurs de ces championnats et aura toujours terminé au minimum sur le podium de ceux-ci (hormis un top5-6 lors des EU LCS Summer 2017 avec Splyce).



© Riot Games

"Gevous" avait déjà fait un passage chez les LowLandLions, alors Defusekids, lors du Spring Split de la Dutch League. L'équipe l'avait d'ailleurs remporté avant d'atteindre la phase de poules des European Masters suivants.

L'entraineur connait donc bien sa nouvelle maison ainsi que les différents championnats où son équipe sera engagée la saison prochaine. L'arrivée d'un tel renfort prouve que les LLL ont de l'ambition pour les deux années à venir, tant sur les scènes locales qu'internationales !

Reste maintenant à trouver les joueurs qui colleront à ces ambitions élevées et à espérer que la sauce prenne !