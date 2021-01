Près d'un an après le lancement de sa manche inaugurale, le circuit CS:GO de la LouvardGame, le NumberOne, s'est clôturé hier soir par sa grande finale opposant les Français de chez APOLOGIS Esport à la structure belgo-néerlandaise LowLandLions.

Cet ultime match a mis fin à plusieurs mois de compétition, répartis sur quatre manches qualificatives distribuant des points aux meilleurs élèves de chacune d'elles.



© LouvardGame

Pour rappel, chaque étape de ce NumberOne était constituée de deux tournois : le Legend Stage et le Pro Stage. Le premier, réunissant les meilleures équipes de la LouvardGame, était doté de 20.000€ de cashprize distribués au fil des quatre manches.



Parmi les huit équipes invitées à concourir dans cette division suprême, les deux moins bonnes de chaque étape étaient reléguées en Pro Stage et remplacées par les deux meilleures de cette division inférieure.

Ce roulement a permis à des équipes telles que Fragbox Gaming, Misterya Esport, FWRD ou encore l'UBITEAM d'intégrer ce fameux Legend Stage. Un classement global a alors pu être établi en fin de cycle afin d'envoyer les huit premiers dans la grande phase finale du NumberOne.



© LouvardGame

Dotée de 20.000€ et d'une invitation pour un futur événement majeur organisé en Belgique, cette ultime étape s'est jouée ce week-end et a sacré le tout premier champion de l'histoire du circuit CS:GO de la LouvardGame !

Les huit structures se sont donc retrouvées durant trois jours, en ligne (coronavirus oblige), afin de s'affronter dans des duels spectaculaires et acharnés. Parmi elle, le grandissime favori, The Dice et ses trois victoires d'étapes, comptait bien marquer la compétition définitivement de son empreinte.



Mais c'était sans compter sur des outsiders morts de faim comme MAESTRO (vainqueur de la troisième manche), LowLandLions et sa toute nouvelle line-up ou encore APOLOGIS Esport et ses joueurs expérimentés.



© LouvardGame

Avant de pouvoir prétendre à quoi que ce soit, les équipes ont tout d'abord été réparties dans deux poules jouées sous le format GSL, en double élimination.

Dans le groupe A, ce sont les étonnants LowLandLions et APOLOGIS Esport qui ont su tirer leur épingle du jeu et se qualifier pour le carré final. Les LLL, après être venus à bout d'un des favoris, MAESTRO (16-10 sur Vertigo), a empoché sa qualification grâce à une seconde victoire convaincante face à APOLOGIS Esport (16-9 sur Mirage).



C'est d'ailleurs cette dernière, grâce à un succès face à l'UBITEAM (16-13 sur Dust II) et une victoire facile dans le match décisif face à MAESTRO (16-5 sur Dust II et 16-7 sur Vertigo), qui a accroché la seconde place qualificative.

Dans l'autre groupe, The Dice a roulé sur la concurrence en ne perdant que huit petits rounds lors de cette phase de poules. Une victoire 16 à 3 face à Clutch Rayn sur Nuke suivie d'un 16-5 sur la même carte contre GameFist vont leur offrir la première place du groupe et déjà annoncer la couleur à leurs adversaires pour le reste de la compétition.



Derrière, c'est notre compatriote Benoit "MetaL" Guelette et ses équipiers, fraîchement embauchés par Clutch Rayn, qui vont réussir la performance de remporter leur deux rencontres décisives (2-0 face à Exalty et 2-0 face à GameFist) et ainsi pouvoir continuer leur parcours.

© Liquipedia

Les demi-finales avaient donc fière allure en proposant un choc opposant LowLandLions à Clutch Rayn et The Dice à APOLOGIS Esport.



LLL, s'étant dotée d'une toute nouvelle line-up juste avant le début de cette phase finale, semble avoir retrouvé des couleurs en ce début de saison en s'offrant sa première grande finale de l'année. Ce joli succès 2 à 0 (16-7 sur Vertigo et 16-11 sur Inferno) face aux Franco-Belges de chez Clutch Rayn devrait conforter le staff des LLL quant à son récent recrutement.

L'autre demi a fait office de finale avant l'heure en offrant un duel d'exception entre The Dice et APOLOGIS Esport. Les deux équipes, se connaissant par coeur, se sont rendus coups pour coups et ont offert un spectacle de qualité aux nombreux spectateurs. Déjouant les pronostics, c'est finalement APOLOGIS Esport qui est venu à bout de son adversaire : 16-13 sur Dust II, 10-16 sur Vertigo et 16-13 sur Inferno.



C'est donc un duel franco-belge entre les LLL et APOLOGIS qui a clôturé cette première saison du NumberOne. Une fois encore, le suspense, les rebondissements et le niveau de jeu proposé ont été à la hauteur de l'événement.

Tout avait pourtant bien commencé pour APOLOGIS avec le gain de la première manche de ce BO3, 16-5 sur Vertigo. Alors que l'on pensait se diriger vers une victoire facile de la structure française, les LowLandLions ont repris du poil de la bête pour égaliser dans le second match, 16-11 sur Inferno, notamment grâce à une belle performance de son joueur letton Roberts "shield" Tipsis.



Au comble de la tension, ce premier NumberOne s'est donc joué sur une manche décisive, sur Mirage. Et quelle manche ! Il aura fallu pas moins de trois prolongations pour départager les deux équipes, celles-ci ne lâchant rien à l'adversaire. Sur le score étriqué de 25 à 23, ce sont finalement les LowLandLions qui s'imposeront dans cette ultime rencontre de la compétition.

La structure belgo-néerlandaise remporte ainsi son premier titre majeur de l'année, empochant au passage les 10.000€ promis au vainqueur et démontre qu'il faudra à nouveau compter sur elle cette saison !



Ce premier NumberOne a été une réussite à tous les niveaux, malgré son passage en ligne suite à la pandémie de Covid-19 et ses restrictions. Le subtop belge et français a été au rendez-vous, tout comme l'audience réalisée sur les trois retransmissions que proposaient l'organisation.

Rendez-vous désormais à la mi-février pour le début de la deuxième saison du NumberOne !