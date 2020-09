Ce week-end, le circuit de la LouvardGame dédié à Counter-Strike : Global Offensive, le NumberOne, a mis fin à plus de quatre semaines de compétition en sacrant un champion inédit : la structure belgo-néerlandaise LowLandLions.



Les six équipes qualifiées pour les playoffs de la compétition se sont donc retrouvées ce week-end afin de disputer la phase finale de ce "Legend Stage".



© LouvardGame

LowLandLions et The Dice, respectivement premier et deuxième de la phase classique, étant directement qualifiés pour les demi-finales de la compétition, les playoffs ont donc débuté par un premier tour opposant l'UBITEAM à Epsilon Esports et les Panthers Never Surrend à Apologis Esport.

Si la logique du classement général a été respectée dans la première rencontre avec la victoire 2 à 1 des Français de l'UBITEAM (12-16 sur Overpass, 16-12 sur Inferno et forfait sur Train), Apologis Esport a su renverser la tendance dans le deuxième match en prenant le meilleur 2 à 1 sur des "Panthères" en perte de vitesse dans ce NumberOne (10-16 sur Nuke, 16-9 sur Mirage et 16-10 sur Vertigo).



© LouvardGame

Le stade des demi-finales n'aura, lui, pas connu de surprise avec la victoire des deux favoris, The Dice 2 à 0 face à l'UBITEAM (16-3 sur Inferno et 16-9 sur Nuke) et LowLandLions sur le même score face à Apologis Esport (16-9 sur Dust II et 16-5 sur Nuke).

Finale inédite donc entre The Dice, double champion en titre, et LowLandLions qui effectuait sa première apparition sous ce nom dans le NumberOne. Au terme de deux manches bien maîtrisées (16-10 sur Dust II et 16-14 sur Vertigo), c'est la structure belgo-néerlandaise qui s'est emparée du titre et met ainsi fin à la bonne série de son adversaire français. Les LLL ajoutent ainsi leur première ligne d'envergure à leur palmarès depuis la relance de la structure il y a quelques mois.



Le match pour la troisième place a vu la victoire des surprenants joueurs de l'UBITEAM face aux finalistes de la précédente édition, Apologis Esport. La performance est d'autant plus belle que l'équipe arrive directement du Challenger Stage de la compétition !