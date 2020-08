La structure belgo-néerlandaise la plus titrée de ces dernières années, LowLandLions (anciennement Defusekids), a bien du mal à retrouver sa gloire d'antan. Près de trois mois après le "rebranding" de la marque et l'annonce de nouvelles ambitions plus axées vers les Pays-Bas, la structure semble souffler le chaud et le froid ces dernières semaines.



Les hommes de Filip Langerock, CEO de LowLandLions, n'ont pourtant pas chômé cette saison en remportant le titre de champion des Pays-Bas sur League of Legends ainsi qu'un succès en Rainbow Six Benelux League. Malheureusement, une contre-performance aux European Masters va quelque peu venir ternir ces bons résultats.

Mais plus interpellant, c'est sur la discipline historique de la structure, Counter-Strike, que les LowLandLions sont restés muets cette saison. Aucun succès notable ni aucune qualification d'envergure ne sont venus agrémentés le palmarès déjà bien fourni de la structure. Ce manque de résultats a donc logiquement poussé le staff à prendre une décision forte.

C'est ainsi que nous avons appris hier soir, sur les réseaux sociaux de la structure, que cette dernière se séparait de son équipe CS:GO. Le Danois Anton "notaN" Pedersen, le Luxembourgeois Max "Marix" Kugene, les Hollandais Gido "G1DO" Brouwer et Vincent "v1N" Brouwer ainsi que le Belge Fréderic "Monu" Dewever se retrouvent désormais sans foyer esportif.

Cette décision radicale est d'autant plus surprenante que notre compatriote faisait partie de l'effectif qui a presque tout raflé ces dernières années sur la scène du Benelux, alors sous le nom de Defusekids. Ceci dit, aucune explication n'a filtré concernant ce départ, le manque de résultats n'étant donc peut-être pas la seule raison à ce divorce.

Ses équipes League of Legends et Rainbow Six tournant à plein régime ainsi que sa récente arrivée sur la scène esportive mobile avec Brawl Stars ne garantissent pas un retour immédiat de la structure sur le FPS de Valve. Il serait néanmoins très étonnant de voir LowLandLions abandonner le titre qui lui a amené le plus de trophées ces dernières années ainsi qu'une renommée internationale.