Le League of Legends European Championship (LEC) a connu un début de saison 2021 inédit. Entre les nouvelles mesures sanitaires prises en raison de la pandémie mondiale, le retour des joueurs sur scène et une finale jamais vue entre deux outsiders, le championnat d'Europe de League of Legends a tenu toutes ses promesses !

C'est aussi la première fois dans l'histoire de la compétition que G2 Esports, Fnatic ou Alliance ne seront pas sacrés au rang de meilleure équipe européenne de la discipline ! En effet, après une phase classique "classique" et des playoffs âprement disputés, ce sont MAD Lions et Rogue qui ont atteint l'ultime rencontre de la compétition.



Les troisième et quatrième du Summer Split 2020 ont réussi ce qu'aucune autre équipe n'avait réussi à faire l'an passé : faire mieux que G2 Esports et Fnatic et atteindre la finale de l'événement !

Cette performance est d'autant plus réjouissante qu'un de nos compatriotes évolue chez l'un des finalistes. Christophe "Kaas" van Oudheusden occupe en effet le poste de coach stratégique chez MAD Lions depuis 2019. Associé à l'emblématique coach britannique James "Mac" MacCormack, il aura su mener son équipe aux sommets de son art.



© MAD Lions

Ceci dit, c'est Rogue qui s'est emparé autoritairement du début de cette finale en marquant les deux premiers points du BO5. Dans les cordes, le Belge et ses hommes n'avaient donc plus aucun droit à l'erreur, une nouvelle défaite étant synonyme de deuxième place définitive.

Au mental et grâce à des choix de personnages plus réfléchis et plus sûrs, Mad Lions va relever la tête, round après round, jusqu'à empiler les trois victoires nécessaires au titre final. Un succès 3 à 2 qui offre donc la première place à l'équipe de notre compatriote, ainsi que les 80.000€ promis au vainqueur et un ticket pour les prochains Mid-Season Invitational !