Après son tournoi "Fusion" au format original le mois dernier, le commentateur vedette de Rocket League, John "Johnnyboi_i" MacDonald, a organisé la semaine passée une nouvelle compétition sur le titre de Psyonix. C'est du un contre un qui a été choisi cette fois !

Divisés en deux zones géographiques distinctes (Europe et Amérique du Nord), chaque tournoi a réuni les 32 meilleurs joueurs régionaux présents dans le classement 1v1 du jeu. Les deux compétitions étaient chacune dotées de 10.000$ de cashprize dont 3.500$ pour les vainqueurs.

Notre meilleur représentant sur Rocket League, Maëllo "AztraL" Ernst (Oxygen Esports), avait été invité à participer au tournoi européen. C'est le seul Belge à avoir reçu cet honneur, la pression lui revenant tout entière sur les épaules.

Mais plus qu'un simple élan noire-jaune-rouge, notre compatriote comptait se servir de cette occasion pour démontrer une nouvelle fois tout son savoir-faire et se conforter dans l'idée qu'il est l'un des meilleurs compétiteurs actuels au monde !



© Stephanie ''Vexanie'' Lindgren / DreamHack

Les joueurs ont tout d'abord participé à quatre qualifications durant le mois de juin afin d'envoyer le vainqueur de chacune d'elles en grande finale, mais aussi d'établir un classement global à points d'où les quatre meilleurs empochaient également leur ticket pour cette ultime phase.

C'est lors de sa quatrième et dernière chance qu'AztraL a décroché son précieux laisser-passer parmi les huit qualifiés. Il a donc rejoint en phase finale le Saoudien Khalid "oKhaliD" Qasim, l'Italien Lorenzo "Dead-Monster" Tongiorgi, l'Espagnol Samuel "Zamué" Cortés, les Anglais Jack "ApparentlyJack" Benton et Joshua "Revezy" Wright, le Néerlandais Joris "Joreuz" Robben et l'Espagnol Luis "LuiisP" Puente Peña.



© Liquipedia

Cette dernière étape s'est d'abord jouée dans un arbre à double élimination et en BO5 jusqu'à déterminer ses quatre finalistes (Winner Bracket + Loser Bracket). Ces derniers étaient alors envoyés en demi-finales puis éventuellement en grande finale, alors jouées dans un arbre à élimination directe et en BO7.

Au premier tour du premier arbre, AztraL a été confronté à ApparentlyJack. L'Anglais, représentant de la structure Stromtroopers, aura donné du fil à retordre à notre compatriote. Heureusement, une victoire sur le fil 3 à 2 va lui permettre de rester dans la course. La demi-finale du premier arbre ne vas pas aussi bien se passer puisque le joueur belge finira par s'incliner, au bout du suspense, face à oKhaliD et sera reversé dans le Loser Bracket.

AztraL était donc dos au mur, une victoire lui permettant d'atteindre les demi-finales, une défaite l'éliminant définitivement de la compétition. Fort heureusement, le représentant d'Oxygen Esports va trouver les ressources pour prendre le dessus sur son adversaire italien et ainsi se qualifier pour la suite.

Le lendemain, les demi-finales ont fait rage et ont vu le Belge s'incliner lourdement 4 à 1 face au futur vainqueur du tournoi, le Néerlandais Joreuz. Il termine néanmoins sur un joli top3-4 et empoche au passage 1.000$ !