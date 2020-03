La scène compétitive de Counter-Strike n'est pas réputée pour être la plus stable. C'est aujourd'hui à Maestro Esports d'en faire les frais avec la perte de son équipe féminine. Deux Belges sont concernées par cette séparation.



La structure hollandaise Maestro Esports est connue pour ses équipes Rainbow Six : Siege et Counter-Strike : Global Offensive. C'est une des rares écuries à également posséder une équipe féminine dédiée au FPS de chez Valve et pour qui elle s'investit vraiment.



© Maestro Esports

Active sur la scène compétitive depuis de nombreuses années, on a pu régulièrement voir les différentes filles passées par là, prendre part à certaines compétitions telles les Copenhagen Games ou les WESG.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est le coeur lourd que la structure a annoncé sur son compte Twitter le départ de son équipe féminine. Après que l'une de ses joueuses ait reçu le genre d'offre qui ne se refuse pas, c'est l'équipe tout entière qui a finalement pris la décision de laisser la place à du sang neuf.



© Maestro Esports / eNzy

Ce cinq de base était en place depuis environ six mois et était composé de Ine "Ari" Meling (Norvège), Aida "Aida" Simão (Portugal), Nelly "Raina" Sosobrado (Suède) et de deux Belges : Stephanie "Kitten" Vandermeeren et Sien-Yee "eNzy" Liu.



“It was a pleasure to play under Maestro Esports. They were really supportive and understanding with us. It’s unfortunate that the team split but we will be looking forward to future projects.”

Sien-Yee "eNzy" Liu

Les deux filles, tellement attachées à leur structure, ne vont cependant pas la quitter totalement puisqu'elles devraient endosser le rôle d'ambassadrices de la marque à l'avenir. Leurs anciennes équipières vont, elles, tenter de trouver une nouvelle équipe afin de continuer leur carrière de joueuses semi-professionnelles.



© HLTV / Kitten

I want to thank Maestro Esports for everything what they have done for us. This team was like family to me.

Stephanie "Kitten" Vandermeeren