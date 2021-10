Le New Challenger Stage était séparé en cinq rounds avec un système de classement en Swiss round. Il s'agit d'un système où les équipes faisant les mêmes performances s'affrontent dans les rounds suivants.

Round 1

Ce round d'ouverture du Major nous offrait huit matches en Best-Of 1, ce qui nous a permis d'avoir déjà quelques surprises.

D’abord Astralis, l’équipe triple championne des derniers Majors, s’est fait dépasser par les Copenhagen Flames en match d’ouverture. Match qui, sur le papier, se devait être à sens unique pour l'organisation la plus récompensée. Mais contre toutes attentes, ce fut l'inverse qui se passa. Les Copenhagen Flames finirent le match sur un 16-6 sans laisser les Astralis respirer.

L'autre grosse surprise fut les Movistar Riders, une équipe espagnole qui s’imposa 16-13 face aux australiens de Renegades.

Les autres matchs de ce premier round ont tous été sans grande surprise. La troisième équipe danoise présente, les Héroic, ont gagné sans trop de difficultés contre l’équipe chinoise de Tyloo. Et l’équipe européenne de Faze a fini son match en 16-11 contre la Team Spirit.

Les trois équipes brésiliennes déjà présentes dans cette étape du tournoi ont malheureusement toutes encaissé une défaite : paiN s'est incliné 14-16 contre Virtus Pro, Ence a battu l'équipe de Godsent en 16-10 et Mouz a dominé l'équipe de Sharks en 16-6.

Le dernier match de ce round était Big, l'équipe Allemande, contre l'équipe russophone d'Entropiq. Ces derniers se sont inclinés 16 à 13.

Round 2

1-0

Pour le round suivant, les équipes ayant une victoire pour zéro défaite se sont retrouvées dans le même groupe. On a donc eu droit à de belles affiches telles que Ence contre Faze qui s'est soldée par un 12-16 en faveur de cette dernière ou bien un match Héroic - Mouz qui s’est disputé sur Nuke et offrant une deuxième victoire à l’équipe danoise.

Les deux autres matchs du groupe se sont déroulés sur Nuke également pour les Copenhagen Flames qui se sont imposés contre les Big, tandis que les Movistar Riders s’inclinèrent contre Virtus pro sur Vertigo 16 à 12.

0-1

Les matchs des perdants du round 1 ont plutôt été serrés. Team Spirit a gagné contre Godsent en 16-12 tandis que Tyloo et Renegades s’en sont sortis avec difficulté dans leur match respectif sur des 16-14. Seule l'équipe d'Astralis a encore inquiété en perdant à nouveau en 16-6 contre l'équipe d'Entropiq.

Round 3

Dans ce round les choses sérieuses commencent vraiment. Deux équipes se font disqualifier et deux autres qualifier.

0-2

Les équipes se retrouvant en 0 victoire pour 2 défaites n'ont pas le choix et sont obligées de gagner pour rester dans la course du Major. On y retrouve donc Astralis, Godsent, paiN et Sharks.

S’agissant de matchs décisifs, ils ont lieu en Best-Of 3, il faut donc gagner deux cartes sur trois pour gagner le match. Dans un premier temps, Astralis s’est imposé sans trop de frayeurs en 2-0 contre Godsent qui se voit éliminé de la compétition.

Le second match opposant Sharks contre paiN fut quant à lui plus tendu sur les deux premières cartes qui se finirent d’abord en overtime et la seconde en double overtime. Chaque équipe gagna sa propre carte, mais sur la dernière, la décisive, Pain se montra au-dessus et fini le match sur un 16-4. Malgré de nombreux efforts, Sharks se fit éliminer de la compétition.

2-0

Les matchs décisifs en 2 victoires pour 0 défaites, donnèrent déjà une qualification à 2 équipes sur 4.

Dans un premier temps, Faze se qualifia en battant les Virtus Pro tandis que Copenhagen Flames créa à nouveau la surprise sur la troisième carte en battant Héroic dans un derby danois.

1-1

Du côté des équipes en 1-1, les matchs non décisifs toujours en BO 1, Teams Spirit s’imposa facilement contre Tyloo sur le score de 16 à 3, Big battu Renegades avec un 16 manches à 9, Mouz s’inclina face à Ence sur du 16-11 et enfin Entropiq continua de montrer sa forme en gagnant contre Movistar Riders dans le match le plus serré du groupe qui se finit sur un 16-12.

Round 4

1-2

Sur cet avant-dernier round, les équipes en 1-2 étaient toujours dos au mur et la moindre erreur pouvait leur couter la place au Major.

Astralis contre paiN gagna non sans problèmes en 2-0 grâce à une remontée de 7 manches d'affilées et un clutch, en un contre trois, de Lucky ce qui a permis à l'équipe danoise d’aller chercher l’overtime sur la deuxième carte et de gagner cette carte sur le score de 19 à 16.

Le match Mouz-Renegades fut plus long, mais moins serrée une fois la première carte gagnée par l’équipe australienne, Mouz se reprit en main et mit les deux cartes suivantes sans trop de difficultés.

Movistar Riders quant à eux restent en vie grâce à un overtime sur la dernière carte face au Tyloo.

2-1

Du côté des équipes en 2 victoires pour 1 une défaite, Entropiq créa la surprise en gagnant contre Heroic avec un 2-1 dont la dernière carte fut uniquement à l’avantage de l’équipe russophone.

Le match Virtus Pro contre Team Spirit fut aussi assez bien disputé, les Virtus Pro gagnèrent le match en 2-1 dans un overtime final.

Pour le dernier match de ce round, Big contre Ence, il eût la même physionomie que les deux autres matches de sa catégorie, match gagné par Ence en 2-1.

Les trois équipes ayant gagné dans ce groupe furent qualifiées pour l'étape suivante du tournoi.

Round 5

Sur ce dernier round, il s’agit de la dernière chance, du quitte ou double. L'équipe qui gagne son match se voit qualifiée et l'autre se voit éliminée.

Pour le premier match, Héroic affrontait Movistar Rider. Ces derniers furent éliminés par l’organisation danoise sur un 2 cartes à 0 malgré un combat acharné sur Overpass, la deuxième carte.

Le match opposant Mouz et Big était sur le papier le match qui se devait être le plus serré de ce round et ce fut le cas. Chaque équipe gagna sa carte : d’abord Big s’imposa en 16-10, suivi de Mouz qui s’imposa à son tour en 16-12. La dernière carte fut assez bien équilibrée sur le premier side où les deux équipes se rendaient coup pour coup. Arrivé au deuxième side, Mouz s’envola et gagna à nouveau sur un 16-12, ce qui leur a permis la qualification au New Legend Stage.

Le dernier match de la journée opposait Astralis à Team Spirit, les tenants du titre s'imposèrent sans trop de difficulté sur un 2 cartes à 0.

À la fin de ces 3 premiers jours de compétitions, huit équipes furent qualifiées pour le New Legend Stage et huit autres furent éliminées.

Dans les éliminées, les équipes de Big, Team Spirit, Movistar Riders, Renegades, paiN, Tyloo, Sharks et Godsent.

Dans les équipes qualifiées qui rejoindront dès ce samedi les New Legend Stage, Faze, Copenhagen Flames, Entropiq, Virtus Pro, Ence, Heroic, Astralis et Mouz.

La suite du Major, la New Legend Stage a déjà commencée ce samedi matin et se déroulera jusqu'au mardi 2 novembre prochain. Les enjeux de cette nouvelle étape ne sont que les qualifications aux New Champions Stage ou les phases finales de la compétitions.