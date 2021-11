Quarts de finale

Jeudi et vendredi dernier, nous avions eu droit à deux quarts de finale par jours.

Heroic a affronté Virtus Pro sur 3 cartes très serrées. L’organisation danoise a réussi à s'imposer sur les derniers rounds ce qui lui a permis d’accéder aux demi-finales.

Pour savoir qui allait affronter Heroic, NIP se mesurait à G2 en grande forme. L’organisation suédoise jouait à domicile face à son public, mais les encouragements de la foule n’ont pas suffi, les G2 ont su se qualifier grâce à un Niko en très grande forme.





De l’autre côté de l’arbre, sur les plus de 30 représentant que le Brésil avait envoyé au Major, il ne restait que les 5 de Furia qui sont tombés face à Gambit. Malgré un style de jeu propre et un overtime sur la première carte, l'équipe brésilienne s'est incliné dès la deuxième carte. Gambit attendait alors son adversaire pour la demi-finale.

Pour atteindre cette demi-finale, il ne restait que Navi et Vitality dans la course. Un duel Zywoo contre S1mple les deux meilleurs joueurs du monde une sorte de match dans le match. Malgré de très bonnes performances du français, l'équipe russe arrive à s'imposer avec difficulté sur les deux cartes et se retrouve en demi contre Gambit.





Demi-finale

Cette demi promettait un grand match connaissant la forme des deux équipes depuis ce début d'année. Mais finalement, Navi n'a fait qu'une bouchée de Gambit en mettant 16 - 8 suivit d'un 16 -3.

La demi-finale G2 contre Heroic, quant à elle, a été très disputée. Chaque équipe visait la finale. Dans un premier temps, chaque carte a été gagnée par l'équipe qui l'a choisie et enfin, la carte décisive a été gagnée par les G2 sur un overtime.





Finale

Pour la finale, Navi contre G2, l'équipe russe s'est imposé sur Ancient la carte choisie par ses adversaires ce qui ne présageait rien de bon. G2 devait se réveiller sur Nuke pour espérer soulever le trophée. Réveil, il y a eu. Sur le début, l’équipe européenne a su bousculer Navi en menant 15 à 10. Mais Nuke est le terrain de jeu de Navi et la dernière défaite sur cette carte remonte à mai 2021. S1mple et son équipe rattrapent leur retard et arrivent à accrocher l’overtime. Après une bataille sur un premier overtime, le second est celui qui permet à l'équipe russe de s'imposer et de gagner le Major.





Après 2 semaines de compétition, les Navi ont été sacrés champion pour la première de leur histoire, et cela, sans perdre une seule carte sur tout le Major.

Cette victoire permet au joueur ukrainien de rentrer un peu plus dans l’histoire du FPS, car seuls les titres de gagnant et de MVP du major manquaient à son armoire à trophée déjà bien remplie.

En plus de cela, Boombl4, a profité de l’occasion pour demander sa compagne, restée à Moscou, en mariage.

De quoi finir un cette aventure à Stockholm d’une des plus belles manières.