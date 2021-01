Initiée en septembre 2019, la collaboration entre Manchester City et l'une des plus influentes et importantes structures esportives du monde, le FaZe Clan, s'apprête une nouvelle fois à porter ses fruits. Les deux entités viennent en effet d'annoncer la "FaZe City Cup", un tournoi Fortnite qui réunira des dizaines de milliers de joueurs à partir de ce dimanche 24 janvier 2021.

Parmi les nombreux compétiteurs au départ de l'événement, les spectateurs pourront notamment y voir en action des joueurs professionnels de la discipline tels que l'Américain Nate Hill ou l'Anglais Kyle "Mongraal" Jackson, des créateurs de contenu ainsi que des personnalités du monde sportif comme notre compatriote Kevin De Bruyne !



Tout ce beau monde évoluera par équipe de deux et devra effectuer un maximum de sept matchs lors d'une session de deux heures. Le top 100 de chaque zone régionale qui prendra part au tournoi sera récompensé par des lots cosmétiques utilisables en jeu dont le maillot de Manchester City en avant-première !

Le tournoi est gratuit, ouvert à tous et sera disputé sur toutes les plateformes supportant le jeu. À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 40.000 joueurs se sont déjà inscrits à cette FaZe City Cup !

Rendez-vous donc sur la page d'inscription de la compétition afin de vous joindre à la bagarre. Bonne chance !