Les courses du Mans Virtuel sont une série de 5 tournois Sim Racing, des courses automobiles GTE et LMP sur simulateurs ( NDLR : GTE et LMP sont des modèles de voitures de compétitions ).

Entre septembre et décembre 2021, se sont tenues 4 courses virtuelles respectivement sur les circuits Monza en septembre, Spa Francorchamps en octobre, Nordschleife en Novembre et Sebring en décembre.

A chacune de ces étapes, les équipes devaient concourir dans des épreuves de qualifications puis participer à la course.

Sur ces 4 épreuves, 50% des 250.000$ étaient à gagner.

Bande annonce

Des "Stars" aux commandes

La finale consistera en une épreuve d'endurance de 24h et se déroulera les 15 et 16 janvier 2022. Près de 200 joueurs se sont inscrits pour cette compétition soit 50 équipes.



Chaque équipe compte quatre pilotes par voiture dont deux issus du monde du sport automobile, et deux issus de l'esport.

On apprend via un Tweet de l'organisation que le champion du monde en titre, Max Verstappen , participera aux 24 Heures avec l'équipe Redline, actuellement en tête en GTE au classement général.