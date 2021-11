Récemment se sont tenus les Worlds 2021 de League of Legends, la plus grande et importante compétition LoL dans le monde.



L'équipe Fnatic que nous suivions attentivement , de par la présence de 2 belges au sein de la formation, était mal embarquée puisque Upset , joueur ADC titulaire de l'équipe ( NDLR: L'ADC est le membre de la formation qui fait théoriquement le plus de dommage à l'adversaire ), avait décidé d'abandonner les championnats du monde à quelques heures du début de la compétition.



Ceci avait eu pour effet l'exclusion prématurée de l'équipe du tournoi.



Formation Fnatic avant les Worlds 2021 © Liquipedia

Adam s'explique

Adam est un prodigieux joueur français qui avait été transféré depuis la Karmine Corp vers Fnatic en Mai pour la somme de 500.000€.



Il a annoncé son départ de Fnatic et en a expliqué les raisons depuis un TwitLonger le 24 novembre dernier, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté, certains l'encourageant, d'autres dénonçant son attitude.

Depuis son Tweet, on peut notamment constater que c'est bien lui qui a choisi de quitter Fnatic :

"C'est enfin acté, je ne jouerai pas pour FNC l'année prochaine. Je suis évidemment très triste d'en arriver là car malheureusement, ce n'était pas forcément la chose que je voulais le plus.

Les rumeurs selon lesquelles c'était moi et moi seul qui voulait partir sont vraies. C'est moi et moi seul qui ait laissé savoir à Fnatic mon intention de quitter l'équipe.

Il faut d'abord savoir que mon split chez Fnatic n'aura pas forcément été le plus facile d'un point de vue sportif et extra sportif. Si je n'avais pas eu Nisqy, Yamato, Pete, Fab, Chris, et surtout ma copine, je ne pense pas que j'aurais pu devenir le joueur que je suis aujourd'hui."

Mais la partie la plus discutée de son Tweet reste celle où il parle de son mate Upset et de son absence imprévue durant les Worlds :

"Entre nous, y'a absolument rien de legit dans le départ d'Upset et son départ est totalement injustifiée ( en tout cas tant qu'il aura pas dit pourquoi il est vraiment parti CAR jusqu'à aujourd'hui, Upset est juste partie pour rejoindre sa copine car elle se sentait mal d'être seule, et peut-être que j'ai tord qui sait ? En tout cas c'est les derniers mots qu'il nous a dit avant de nous abandonner un jour avant les Worlds. Bien évidemment après les Worlds j'ai demandé des détails, mais apparemment il n'aurait dit à personne les raisons exactes de son départ --> Y'a rien d'urgent car sinon il nous l'aurait dit. Et personnellement, le motif de vie privée, j'en ai strictement rien à foutre quand j'ai travaillé, on a tous travaillé hard pendant 1 an pour reach les Worlds. Sachant que même le management de Fnatic ne sait toujours pas hein)

Vous allez me dire pourquoi je le dis ? Je cherche absolument pas à créer de drama, juste dire certaines choses que j'ai sur le coeur depuis la fin de ces Worlds et qui sont toujours sans réponses, choses qui devaient tôt ou tard être dites."

Le CEO de Fnatic réagit

Depuis un Tweet lui aussi, le CEO de Fnatic a tenu lui aussi à réagir, dans la mesure, afin de faire part de sa déception et de sa part de responsabilités suite aux frustrations de Adam.

Upset répond

Toujours via le réseau social Twitter et via un TwitLonger, Upset a choisi de répondre aux propos de Adam.

Il y explique ne pas à avoir à se justifier concernant sa vie personnelle, et y indique que le coach de l'équipe, YamatoCannon, est un des seuls à connaître la véritable raison de son abandon aux Worlds 2021.



"Dire que le dernière chose que j’ai dit à l’équipe est que je dois partir car ma femme ne se sent simplement pas bien est tout simplement un mensonge.”

Team BDS

Pour en revenir à la partie plus sportive, Adam semble vouloir prendre le chemin de l'équipe Team BDS, équipe Suisse qui, rappelons le, est dirigée par un belge, Patrice Bailo De Spoelberch , dont la famille est actionnaire de AB InBev.



Team BDS avait fait l'acquisition du slot en LEC de FC Schalke 04 après leur relégation en deuxième division en Juillet dernier.



Il y rejoindra ses coéquipiers :



