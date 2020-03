META (anciennement 4Entertainment) et l'éditeur du jeu, Ubisoft, vont organiser conjointement la prochaine saison de la Rainbow Six Benelux League. De nouveaux tournois appelés "Bi-Weekly Cups" devraient également voir le jour dans le courant de l'année.

La scène Rainbow Six : Siege est de plus en plus active en Belgique. Représenté dans les événements nationaux tels que la Frag-o-Matic ou la LouvardGame, le FPS tactique s'est également doté depuis quelques années d'un championnat national réunissant la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Habituellement sous l'égide de l'ESL BeNeLux, cette cinquième saison sera synonyme de renouveau pour la compétition.



© R6 Benelux League

En effet, celle-ci sera désormais gérée par la société belge "META", en étroit partenariat avec Ubisoft. C'est un nouveau coup dur pour l'ESL BeNeLux après le départ de Proximus et la perte de League of Legends au profit de la Belgian League.

Plusieurs étapes de qualification vont être mises en place pour les équipes souhaitant participer à l'événement. Deux tournois, ouverts à tous, seront organisés dans le courant du mois de mars. Ils seront joués en BO1 dans un arbre à double élimination et enverront les trois meilleures équipes vers une phase de playoffs.



© R6 Benelux League

Ultime étape avant l'intégration de la Benelux League, ces playoffs regrouperont les équipes relégables de la saison précédente et les équipes qualifiées lors des qualifications ouvertes. Cette phase sera jouée en BO3, également dans un arbre à double élimination. Les quatre meilleurs se qualifieront alors pour la phase classique de la compétition et y rejoindront les quatre premiers de la saison précédente.



Cette phase régulière s'étendra sur sept semaines et proposera des rencontres tous les mercredis et jeudis. On ne connait pas encore les modalités de la grande finale mais on sait déjà que celle-ci sera jouée hors ligne comme celle de la saison précédente.

Au total, ce ne sont pas moins de 15.000€ qui seront mis en jeu, dont 3.000€ qui seront partagés entre les équipes ayant fait preuve de fair-play lors de la phase de groupes !



© R6 Benelux League

Voici déjà un avant-goût du calendrier des qualifications :

Qualifier 1 : 18 et 19 mars 2020

Qualifier 2 : 25 et 26 mars 2020

Qualifier Playoffs : 1er et 2 avril 2020

Les inscriptions pour les deux tournois de qualification sont d'ores et déjà ouvertes à cette adresse .