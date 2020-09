L'Hearthstone Masters Tour, le circuit officiel de Blizzard dédié à son jeu de cartes, continue son bonhomme de chemin malgré son passage entièrement en ligne en raison des risques liés à la pandémie mondiale de coronavirus.



Initialement prévue à Montréal (Canada), la cinquième manche de la saison a, comme d'habitude, réuni des centaines de joueurs autour du cashprize total de trois millions de dollars dédiés à l'ensemble du circuit.

Mais avant de pouvoir prétendre à quoi que ce soit, la majorité des joueurs ont dû gagner leur ticket d'entrée en remportant une des nombreuses qualifications organisées en amont de l'événement. La centaine d'heureux élus ont alors pu rejoindre la masse des joueurs invités par les organisateurs.



C'est lors de la treizième séance de qualification, et devant plus de mille adversaires, que le joueur belge de chez Solary, Michaël "Maverick" Looze, a remporté le précieux sésame lui ouvrant les portes de cette cinquième manche. Cette nouvelle qualification a permis à notre compatriote de prendre part, jusqu'à présent, à toutes les étapes de cet Hearthstone Masters Tour 2020, ce qui est déjà une sacrée performance en soi !



© Solary

Le tournoi s'est déroulé comme à l'habitude avec une première étape jouée au meilleur des cinq manches (BO5) et sous le format de rondes suisses. Le premier jour a donc proposé cinq duels aux joueurs, ces derniers devant aligner au minimum trois victoires pour atteindre le tour suivant. Joué le lendemain, celui-ci a permis aux rescapés de prendre part à quatre matchs supplémentaires. Les huit meilleurs au terme de ces deux jours de compétition étaient alors envoyés en playoffs afin de s'y disputer le titre et ses 32.500$ associés.

Notre compatriote va démarrer le tournoi de la meilleure des manières en remportant son premier match 3 à 2 face au Brésilien Davi "Fled" Garcia. Malheureusement, la suite a conduit à une première défaite 2 à 3 face au Chinois Yang "xhx" He puis une seconde 1 à 3 face Tchèque Jan "BlizzconJan" Smutný. Ces résultats ont dès lors poussé Maverick dans ses retranchements en l'obligeant à disputer une rencontre décisive face à un joueur au pseudo prédestiné : "decisivebeat".

Habitué à ce genre de situation, le joueur belge a su faire parler son expérience de la compétition pour ne pas craquer et s'imposer 3 à 2. Il restait alors une rencontre couperet pour notre compatriote. Une défaite était synonyme d'élimination alors qu'une victoire l'emmènerait au deuxième jour de la compétition.

C'est finalement sur un brillant succès 3 à 0 face au Français de la Team Oplon, Enzo "Warma" Flock, que notre compatriote va terminer son premier jour. Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il est arrivé face au vainqueur de l'Hearthstone Masters Tour de Jönköping !



Le jour suivant, et contrairement à la veille, c'est par une défaite que Maverick a entamé son sixième duel de la compétition. Un échec sur le fil, 2 à 3 face au Sud-Coréen "soleil", qui a annihilé tout espoir d'une qualification en playoffs.



Soucieux de porter haut les couleurs de son équipe, et tenter de remporter le gain le plus important possible, le Belge ne va rien lâcher malgré cette première défaite et va enchaîner une victoire 3 à 2 face au Vietnamien Tyler "Tyler" Hoang Nguye, suivie d'un autre succès 3 à 2 face au Brésilien "UnholyMurloc".

Malheureusement, sa bonne série va s'arrêter lors de l'ultime rencontre de ce deuxième jour de compétition. Un revers 2 à 3 face à l'Ukrainien Vlad "J4YOU" Krasovsky qui va reléguer notre compatriote à la 119ème place finale de la compétition. Un bilan de cinq victoires pour quatre défaites qui rapporte tout de même 1.000$ au joueur.



Au terme de trois matchs de playoffs maîtrisés de bout en bout, c'est finalement l'Espagnol David "Frenetic" Quiñones qui l'emporte devant l'Italien Edoarado "cagnetta99" Cutajaret.



Le jeune homme semble monter en puissance cette saison après avoir déjà terminé quinzième lors de l'étape de Jönköping!



© Blizzard

Prochaine étape du circuit le 23 octobre prochain avec la sixième et dernière manche de l'Hearthstone Masters Tour Online. Trois joueurs belges sont d'ores et déjà qualifiés pour l'événement : Cassie "BabyBear" Kalin, Chris "SMOrc" Dirkx (ATK Mode) et Adrien "Foxmen" (Exalty).



De nombreuses places doivent encore être distribuées, nous pouvons donc espérer voir encore plus de noir-jaune-rouge au départ de cette ultime manche de la saison !