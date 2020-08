Michael “Shroud” Grzesiek est un ancien joueur professionnel de Counter-Strike. Ayant évolué au plus haut niveau de 2014 à 2017 avec la structure américaine Cloud9, il avait annoncé son retrait de la compétition après l'ESL One Cologne 2017 pour devenir streamer à plein temps.



Fort de sa notoriété et apprécié du plus grand nombre, le succès a immédiatement été au rendez-vous et le jeune homme a très vite été à la tête d'une chaîne Twitch de plusieurs millions de followers.

© PGL Esports

Malgré cela, son transfert vers la plateforme de streaming de Microsoft, Mixer, avait été légèrement éclipsé par l'arrivée de Tyler "Ninja" Blevins à la même époque. Les deux hommes avaient pourtant suivi le même cheminement en quittant leur plateforme de coeur, Twitch, pour se lancer dans le vide avec le nouveau bébé de Microsoft.



Shroud était pourtant à l'époque un poids lourd du streaming mondial en comptabilisant plus de sept millions de followers sur sa chaîne Twitch ainsi que de nombreux abonnés payants. Son transfert vers Mixer représentait donc une lourde perte pour la plateforme violette, Microsoft ayant su attirer le jeune homme à coup de plusieurs millions d'euros pour une exclusivité de trois ans.

Mais depuis l'arrêt brutal de Mixer, les fans du joueur attendaient fébrilement des nouvelles concernant son futur professionnel. Qu'ils se rassurent ! Le jeune homme a annoncé hier soir avoir signé un nouvel accord avec Twitch ! Le Canadien revient donc à la maison, pour le plus grand bonheur de ses spectateurs.

Si aucun chiffre concernant son contrat n'a encore filtré, on peut légitiment s'attendre à ce que Twitch ait déroulé le tapis rouge au streamer afin de ne pas le voir partir à la concurrence (YouTube ou Facebook).