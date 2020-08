High Score est la dernière création originale du géant américain Netflix. Ce documentaire, divisé en six épisodes, risque bien de vous donner un élan de nostalgie puisqu'il retrace l'histoire des plus célèbres jeux vidéo en donnant la parole aux visionnaires qui ont donné naissance aux nombreux univers virtuels et à leurs personnages.

C'est la boite de production Great Big Story, déjà à l'origine d'un documentaire dédié aux jeux vidéo sorti en 2017 et intitulé "8 Bit Legacy : The Curious History of Video Games", qui a été chargée de créer ce contenu original pour Netflix.



De la naissance de Pac-Man, Doom, Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat ou encore Sonic, vous découvrirez dans cette série l'histoire vraie des cerveaux qui se cachent derrière les pixels et comment leur innovation sans précédent a généré, presque par accident, une industrie qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars !

Cerise sur le gâteau, c'est l'acteur américain Charles Martinet, doubleur officiel de Mario et de nombreux autres personnages de la licence de Nintendo (Wario, Luigi, Waluigi, ...), qui s'est occupé de la voix off de ce documentaire !



High Score sera donc disponible sur Netflix à partir du 19 août prochain ! Vous n'avez désormais plus aucune raison de louper ce docu-série, dont voici le générique :