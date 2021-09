Ce mardi 27 Septembre , la tension était perceptible parmi les joueurs ayant acheté le tout nouveau MMORPG des studios Amazon Games sur Steam, New World. Des serveurs saturés, des heures de files d'attente, le succès a pris de court l'éditeur qui n'avait pas anticipé cet afflux.

Si la sortie du jeu était fortement attendue, le lancement aura donc surpris tout le monde et en à peine quelques heures, le nouveau titre se plaçait déjà en 5e position des jeux les plus populaires sur Steam.



La bande annonce officielle promettait du lourd et de nombreux utilisateurs avaient déjà eu accès à la Beta avec près d'1 millions de joueurs actifs d'après Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games.

5h en file d'attente

Ce sont parfois plus dequ'il a fallu patienter pour accéder aux serveurs de jeu mais le plus souvent cela s'est fini en déconnection forcée avec l'obligation de tenter à nouveau. De quoi énerver quelques utilisateurs Steam, ce qui peut d'ailleurs se lire sur les "avis" laissés dans la page du magasin de la plateforme.



Même si on a l'habitude des lancements compliqués lors des titres les plus attendus, espérons que ces déconvenues n'entraveront pas la motivation de la communauté car cela ne serait pas la première fois qu'un jeu prometteur vit un flop suite à un mauvais lancement.

180 nouveaux serveurs

a toutefois voulu rassurer rapidement en mettant à disposition près dedès ce mardi 29 septembre.Il faut dire que le jeu aurait bénéficié d'un budget avoisinant les 100 millions de dollars et est le premier gros projet de la production créée en 2012 déjà).

Si la stabilité se confirme dans les jours à venir, ce MMORPG prometteur pourrait bien battre sa 5e place actuelle au rang des jeux les plus joués en simultanés et pourquoi pas, détrôner le mythique PUBG.