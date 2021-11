Féru de jeux vidéo de type FPS et plus particulièrement Counter Strike, c'est par un tweet sur Twitter que Neymar a fait réagir la communauté en appelant Steam à l'aide alors que son compte semblait être bloqué.



Probablement impatient de trouver une solution, il a sans doute voulu faire jouer sa popularité et ses 55 millions de followers sur le réseau social pour remédier au problème.



Ce n'est pas la première fois que Neymar fait parler de lui dans le monde du jeu vidéo puisqu'en 2019, il avait déjà utilisé le même procédé pour résoudre un souci similaire.En 2018, alors qu'il savait ses chances minces d'obtenir le ballon d'or, il avait choisi de boycotter la cérémonie et avait été aperçu au même moment affrontant ses coéquipiers en club, Marquinhos et Thiago Silva, dans une partie de Call of Duty diffusée sur Twitch.