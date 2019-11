Les compétitions de jeux vidéo en ligne ne cessent de faire des émules. Ces tournois virtuels attirent toujours plus de participants, à l’instar du Red Bull Player One qui est un tournoi mondial opposant à chaque fois deux joueurs qui s’affrontent sur le célèbre jeu League of Legends. Pour se rendre compte de l’engouement, depuis la première édition au Brésil en 2015, le Red Bull Player One est passé en quatre ans d’un événement régional à un tournoi mondial, opposant plus de 30 000 participants.

Les qualifications belges pour la grande finale se sont déroulées le mois dernier à GameForce, le plus grand salon de jeu vidéo en Belgique situé à Malines. Au terme de quatre qualifications en ligne au cours desquelles plus de 300 participants se sont affrontés, 16 joueurs amateurs ont réussi à se qualifier pour la première finale belge. Au terme d’une journée entière consacrée au jeu League of Legends, deux finalistes ont réussi à se démarquer. Karol "Velon" Dachowski, un joueur quelque peu inconnu et originaire de Deurne, lequel s’est finalement qualifié pour la finale, et Nicky "Belgian Taz" Riat, joueur qui jouit d’une plus grande notoriété dans le milieu. C’est le second cité qui a remporté la qualification belge. Il ira affronter les meilleurs joueurs du monde lors de la grande finale qui se tiendra au Brésil le 30 novembre prochain.

"Je ne m’y attendais pas ! J’ai déjà participé à quelques tournois avec mon ancienne équipe, les Brussels Guardians, mais un tel combat en un contre un confère une tout autre dimension au jeu. Ma stratégie pour la finale mondiale au Brésil est simple : il suffit d’opter pour les compétences pures ! D’ailleurs, une autre tactique est impossible, car on ne peut pas compter sur les autres membres de l’équipe. Il faut véritablement se débrouiller tout seul, et on n’a droit qu’à une seule chance ", s’exclame Nicky "Belgian Taz" Riat, Bruxellois d’origine.

Le 30 novembre, Belgian Taz pourra à nouveau déployer ses talents de joueur de League of Legends lors de la finale mondiale au Brésil, au cours de laquelle il devra affronter les 29 autres vainqueurs nationaux en vue de remporter le titre mondial. C’est déjà la 5e édition du Red Bull Player One mais c’est la première fois qu’un tournoi est organisé en Belgique. Belgian Taz participera aussi au Red Bull Player One Bootcamp. Il y bénéficiera d’un encadrement durant une semaine, organisé par des joueurs professionnels qui partageront leurs compétences, leurs stratégies et leurs techniques afin de représenter au mieux nos couleurs nationales lors de la finale mondiale du Red Bull Player One !

League of Legends est un jeu extrêmement populaire, développé par Riot Games, et sorti en 2009. Il s’agit d’un jeu de type arène de bataille en ligne multijoueur. Lors de matchs traditionnels, le jeu oppose deux équipes, mais la particularité du Red Bull Player One, c’est de mettre en scène des duels en un contre un.