Ce retour, teasé il y a quelques semaines par le jeune homme, était attendu par ses millions de fans à travers la planète. C'est désormais officiel, Tyler "Ninja" Blevins fait son grand retour sur Twitch et s'apprête donc à retrouver ses quinze millions de followers !



En homme d'affaires accompli, Ninja a su faire monter les enchères puisque YouTube (Google) et Facebook Gaming étaient également très intéressés de faire venir l'un des plus gros streamers de la planète dans leurs rangs. C'est finalement sur sa plateforme de coeur, là où tout a commencé pour lui, que l'Américain va effectuer son grand retour !



Ce transfert suit, près d'un mois après, celui de Michael “Shroud” Grzesiek, autre naufragé de l'échec Mixer. Twitch marque donc une nouvelle fois son territoire par rapport à une concurrence de plus en plus oppressante entre les différentes plateformes de streaming.



Si aucune information concernant le montant de cette exclusivité n'a filtré, on peut néanmoins deviner que Ninja n'a pas bradé ses émoluments, qui s'élevaient entre 20 et 30 millions de dollars du temps de sa parenthèse chez Microsoft !



Ce retour aux sources est déjà marquant pour la plateforme puisque le jeune homme possède le record actuel de followers sur Twitch : 15.134.338 fans à l'heure où nous écrivons ces lignes !



L'histoire d'amour entre Ninja et Twitch semble donc avoir retrouvé un nouveau souffle, et ce, pour le plus grand plaisir des admirateurs du jeune homme.