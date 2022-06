Mesut Özil, de nationalité allemande d'origine turque, est un joueur de football âgé de 33 ans et diposant dun palmarès impressionnant.



Il a notamment fait un passage à Shalke04 de 2005 à 2008, au Real Madrid de 2010 à 2013, et à l'Arsenal de 2013 à 2021.



Il a également remporté avec l'Allemagne la coupe de Monde en 2014.

© D.R.

En perte de vitesse, il est depuis 2021 retourné à ses premiers amours en évoluant actuellement pour le club Turc de

Özil et l'esport

Mesut Özil est un passionné d'esport et comme de nombreux autres professionnels du football, il a déjà investi dans une structure qui aujourd'hui lui appartient : M10 Esports.

Celle-ci dispose entre autre d'une équipe Fortnite et d'une équipe FIFA.

Il dit lui-même sur le site de M10 :



"J'ai toujours joué aux jeux vidéo en tant que joueur occasionnel ambitieux. Je suis convaincu que le sport et l'esport ont beaucoup de choses en commun. En tant qu'athlète de football professionnel et ancien champion du monde, j'ai une grande expérience de ce qu'il faut pour réussir dans le monde du sport. Je veux aider et développer les jeunes talents de l'esport et m'assurer qu'ils bénéficient de mon expérience dans le football.“

Fortnite

Une rumeur persistante provenant de son agent a récemment indiqué que Özil pourrait définitivement raccrocher du football au profit de Fortnite, un jeu vidéo compétitif sur lequel il semble doué.

Ce à quoi Özil a du réagir via un post Instagram jeudi dernier :

"Je voulais faire cette déclaration afin d'éviter le discrédit auprès du public et informer correctement notre communauté.

Je ne suis pas venu à Fenerbahce et dans ma patrie, la Turquie, pour des vacances. Chaque fois que je transpire pour notre glorieux maillot, je n'ai d'autre but que de contribuer. J'ai de nombreux objectifs que j'aimerais vivre à Fenerbahçe, mon terrain d'enfance. Je ne quitterai pas le football tant que je n'aurai pas fait ces choses.



Moi et mon club traversons un processus inhérent au football. C'est mon plus grand désir de servir ma bien-aimée Fenerbahçe en traversant ce processus de la meilleure façon possible.

Ma demande à nos fans est qu'ils n'accordent pas de crédit aux fausses nouvelles dans les médias.

Sincères amitiés. Mesut Özil "