L'ancien joueur de l'emblématique Team aAa, le Belge Benoit "MetaL" Guelette, revient sur la scène compétitive mais dans un nouveau rôle cette fois ! Il sera désormais le coach principal de l'équipe CS:GO chez Quartz Esport.



Quartz Esport est une jeune structure belge fondée en 2019. Basée dans un premier temps sur le Battle Royale à succès Fortnite, elle a su faire ses preuves sur cette scène, notamment avec un top 3 à la Lyon Esport et de multiples performances sur les compétitions officielles de Riot Games.



© Quartz Esport

Souhaitant continuer son développement et avide de nouvelles expériences, la structure s'est logiquement tournée vers d'autres disciplines esportives. C'est le FPS roi, Counter-Strike : Global Offensive, qui a retenu l'attention des dirigeants.



Soucieuse de son identité belge et désireuse de mettre en avant de jeunes talents de sa scène nationale, Quartz Esport a jeté son dévolu sur un cinq majoritairement noir-jaune-rouge et composé de joueurs expérimentés sur le circuit belge. C'est ainsi que Bryan "bS" Schutters, Sebastien “Apa” Pottiez, Alexis "Alcatraz" Beneux, Charles "Camz" Guion et le Français Kevin "kpoo" Longuépée ont rejoint la structure.

Actuellement engagée en ESEA Open et dans la deuxième division du championnat national français (9ème actuellement), l'équipe a très vite ressenti un manque d'expérience du haut niveau, ce qui bride quelque peu l'évolution de la line-up.

De son côté, "MetaL", s'étant récemment désengagé de ses obligations envers la structure suisse Fragbox Gaming, semblait se tourner vers une potentielle nouvelle carrière sur Valorant. Il n'en sera finalement rien puisque Quartz Esport vient d'annoncer l'arrivée de notre compatriote à la tête de son équipe CS:GO !



© Benjamin Meulemans

"MetaL est un réel plus pour les joueurs car cela va leur permettre d’évoluer le plus rapidement possible vers le haut niveau. Du fait de son expérience, il a en quelque sorte un rôle de transmetteur de son savoir."

Thomas "Sneaky" de Braekeleer, co-gérant de Quartz Esport



Le palmarès du joueur plaide en effet en sa faveur. Passé par des équipes de renom telles que Brussels Guardians, MadCorps, WySix ou encore against All authority, le Belge aura ramené quelques trophées à la maison dont l'Orléans Show, l'édition estivale du championnat national français 2018, la Game Arena Valenciennes, la LanEx #24, ...

Endossant un tout nouveau rôle sur la scène CS:GO, il faudra certainement un peu de temps avant de trouver la patte "MetaL" dans le jeu de l'équipe Quartz Esport. Ceci dit, le fait que ce joueur expérimenté et connu de la scène francophone ait choisi de rester en Belgique pour entamer sa nouvelle carrière et faire profiter une équipe belge de ses précieux conseils est une excellente chose pour notre pays !



© Aurélien Paquay

Reste maintenant à voir si le fait de jouer ne va pas démanger notre compatriote. Celui-ci parait en tout cas très motivé quant à son nouveau rôle de coach : "Je pense que je me perds un peu dans mes explications et que je pars dans tous les sens. C'est un nouveau rôle pour moi, donc il me faut un temps d'adaptation. Mais c'est un bon feeling que de voir une équipe évoluer en étant hors de celle-ci !" .