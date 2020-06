La Team WaR et son joueur belge Bjarne "Denza" Sleebus continue leur incroyable parcours en Call of Duty Challengers. Après leur victoire en Challengers Cup et leur deuxième place lors de la précédente manche, les cinq hommes ont remis ça ce week-end en remportant l'étape en ligne de Minnesota.



À nouveau jouée en ligne à cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie mondiale de Covid-19, la manche initialement organisée par les Minnesota RØKKR a, une fois encore, été jouée en ligne.

Plus de 250 équipes s'étaient inscrites à l'événement, chacune d'elles espérant empocher une part des 6.000$ mis en jeu ainsi que de nouveaux points au classement général du championnat.

© Team WaR

Cela commence à devenir une habitude, la Team WaR s'est encore une fois illustrée dans cette antichambre du monde professionnel représenté par la Call of Duty League. Atteignant facilement les play-offs de la compétition, notre compatriote et ses équipiers vont néanmoins se faire surprendre en demi-finale du Winner Bracket par l'équipe anglaise "Connect 5".

Heureusement, la présence d'un Looser Bracket va permettre à la Team WaR de se qualifier en grande finale après des succès convaincants face à Doug Censor Martin V5, TrainHard Esport et la Team Singularity.

De nouveau opposée à Connect 5, la Team WaR va tout d'abord forcer un match décisif (suite à sa remontée du Looser Bracket) après sa victoire 3 à 0 dans la première manche. Plus motivés que jamais, les cinq hommes vont ensuite dérouler et finalement s'imposer 3 à 1 dans cette finale.

Notre compatriote Bjarne "Denza" Sleebus s'offre donc un nouveau titre en Call of Duty Challengers, en plus de partager 3.500$ avec ses équipiers et ajouter 2.000 points à son classement général !

En plus du titre collectif remporté par son équipe, le joueur belge a été une nouvelle fois élu MVP du tournoi !