La mi-saison de ce premier "Legend Stage" de l'année à peine écoulée, les huit équipes engagées semblent plus que jamais déterminées à se donner corps et âme pour tenter d'accumuler un maximum de points au classement général et ainsi se qualifier pour la suite de la compétition.

Des tendances surprenantes commencent également à se préciser, dont la méforme totale de l'équipe française The Dice, actuelle bonne dernière avec une seule victoire au compteur. Rappelons que la structure a remporté pas moins de trois "Legend Stage" la saison passée et faisait partie des grands favoris cette année.

Voici les résultats complets de cette nouvelle journée de compétition :



© LouvardGame

Cette cinquième semaine de compétition a été inaugurée par le nouveau revers subit par The Dice. Malgré le retour de son leader emblématique, le Français Timothée "DEVIL" Démolon, la structure n'a rien pu faire sur Inferno face à Ambush Esport et a donc concédé sa quatrième défaite de la saison.

La suite de la journée a vu les victoires faciles de l'eClub de Bruges face à webSPELL et des Russes de chez GROND face à la jeunesse de GenOne. Cette victoire permet aux deux équipes de remonter dans le classement, et notamment à la première place pour GROND !

Cette bonne opération a été rendue possible par la défaite de Clutch Rayn Esport dans la dernière rencontre de la soirée. Un échec 13 à 16 sur Nuke face aux Ukrainiens du Project X qui relègue les Franco-Belges à la troisième place du classement général provisoire !



© LouvardGame

Les deux nouveaux venus, GROND et le Project X, trustent désormais la première place à égalité de points et créent la surprise dans ce premier "Legend Stage" de l'année ! En bas de tableau, rien n'est encore joué pour la relégation et les deux journées restantes seront décisives pour la course aux playoffs !

Rendez-vous exceptionnellement mardi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de la compétition afin de suivre la sixième journée de ce NumberOne.