Après deux journées d'observation où chacun a pu jauger ses adversaires, les structures engagées cette saison dans le NumberOne semblent enfin produire leur meilleur niveau. Celui-ci semble d'ailleurs plutôt homogène puisque les premières égalités ont fait leur apparition dans ce "Legend Stage" !



La compétition semble donc enfin se débrider et bien malin est celui qui pourra prédire le classement final au terme de la phase classique de ce NumberOne !

Voici les résultats complets de cette nouvelle journée de compétition :



© LouvardGame

Cette troisième journée de championnat a débuté avec un double match nul entre webSPELL et GenOne sur Inferno et l'eClub de Bruges et Clutch Rayn Esport sur Vertigo. Ces résultats n'arrangent évidemment pas ces quatre structures qui perdent de copieux points face à la concurrence.

La suite de la soirée a vu la victoire des rookies russes et ukrainiens face à l'armada française. C'est le Project X qui a démarré les hostilités face à The Dice. Une victoire maîtrisée 16 à 11 sur Nuke permet à la structure de rejoindre la deuxième place au classement provisoire.

Les joueurs de chez GROND ont ensuite imité leurs homologues européens en venant à bout des Français de chez Ambush Esport sur Mirage. Les Russes rejoignent ainsi le Project X à la place de dauphin de Clutch Rayn Esport.

© LouvardGame

Hormis Ambush Esport et The Dice qui réalisent un début de "Legend Stage" plus que moyen, toutes les équipes se tiennent en trois petits points seulement, soit une victoire d'écart. Le classement général est donc plus indécis que jamais et les prochaines journées seront toujours aussi déterminantes pour une place en playoffs !

Rendez-vous ce jeudi, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de la compétition afin de suivre la quatrième journée de ce NumberOne. Celle-ci marquera la moitié de la phase classique et nous permettra de tirer un premier bilan des forces en présence.