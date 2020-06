La phase classique du "Legend Stage" de cette deuxième manche du circuit CS:GO NumberOne est désormais terminée ! Clear et Misterya Esport sont relégués alors que les six équipes restantes vont entamer les play-offs.



Nous y sommes ! On connait enfin le nom des six équipes qui participeront aux play-offs du "Legend Stage" ! Grâce à leur première et deuxième place, Apologis Esport et The Dice se qualifient directement pour les demi-finales de la compétition alors que Lamif, Tenerife Titans, Fragbox Gaming et Epsilon Esports devront jouer un tour supplémentaire.

Voici les résultats de la dernière journée de compétition :

La soirée a débuté par un duel au sommet entre The Dice et Tenerife Titans. Ces derniers finiront par prendre le dessus et ainsi empêcher les champions en titre d'accrocher la première place au classement final.

Le deuxième match a opposé Lamif à Apologis Esport, le vainqueur étant assuré de la première place au classement et d'une qualification directe pour les demi-finales ! C'est Apologis qui va tirer son épingle du jeu, signant ainsi sa sixième victoire consécutive dans la compétition !

Le match entre Misterya et Fragbox n'avait aucun enjeu si ce n'est le fait de ne pas terminer bredouille pour la première. Ce fut chose faite puisque Misterya va enfin remporter ses premiers points dans la compétition, ce qui ne l'empêchera malheureusement pas d'être reléguée.

Le dernier match de la soirée était certainement le plus important puisque le vainqueur allait se sauver dans ce "Legend Stage" et ainsi avoir la certitude de participer à la prochaine édition ! Grâce à une belle remontada, c'est finalement Epsilon Esports qui va s'imposer et éliminer Clear de la compétition !

Voici le classement général de la saison régulière :

Place désormais à la phase finale de cette deuxième étape du NumberOne. Les play-offs commenceront le samedi 20 juin par les quarts de finale pour se terminer en apothéose par la grande finale du lendemain.



Rendez-vous donc sur la chaîne Twitch du Spawn Studio, le week-end prochain dès 12h30, afin de suivre le dénouement de ce "Legend Stage" !