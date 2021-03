La phase de groupe du premier "Legend Stage" de l'année est désormais terminée ! Après près d'un mois de compétition, le NumberOne se dirige donc vers ses playoffs finaux et y opposera les six meilleures équipes de sa première étape.

En revanche, les deux moins bonnes sont éliminées de l'événement et devront retenter leur chance, sauf nouvelle invitation surprise de la part de LouvardGame, dans les diverses qualifications afin d'espérer réintégrer le "Legend Stage" lors d'une prochaine édition.

Résultats complets de cette dernière journée de phase classique :

© LouvardGame

Le premier match de la soirée a opposé deux équipes de milieu de classement. Ambush Esport et l'eClub de Bruges n'avaient besoin que de quelques rounds afin de se mettre à l'abri, grâce au round-average, d'un hypothétique retour d'un de leurs poursuivants. Conscientes de l'enjeu, les deux formations ont rendu une copie studieuse et se sont quittées dos à dos sur Mirage. Une égalité parfaite qui a arrangé les deux adversaires d'un soir, leur offrant chacun un ticket vers la suite de la compétition.

Clutch Rayn Esport, assuré de sa participation aux playoffs, a ensuite pris la mesure sur des joueurs de GenOne déjà éliminés et tournés vers le reste de leur saison ESEA. Une ultime défaite sur Inferno qui clôture ce "Legend Stage" pour les petits protégés de Sébastien "krL" Pérez.



L'avant-dernière rencontre de cette septième journée de championnat a opposé les deux premiers du classement général. Un match Russie-Ukraine pour la gloire et le statut de tête de série numéro une dans les playoffs. À ce petit jeu, c'est le Project X qui a su tirer son épingle du jeu en empochant sa sixième victoire consécutive de la saison !

Enfin, la soirée s'est clôturée par le match de tous les enjeux pour The Dice et webSPELL Gaming. Une défaite étant synonyme d'élimination, les deux équipes ont lancé leurs dernières forces dans la bataille. The Dice, triple vainqueur de "Legend Stage" la saison passée, va finalement apporter un grand bol d'air à ses supporters en prenant le dessus sur son adversaire et en s'imposant sur Inferno.

© LouvardGame

Fin de parcours donc pour GenOne et webSPELL Gaming dans ce premier "Legend Stage" de la saison. Les deux infortunés devront repasser par les qualifications pour tenter de revenir lors des prochaines éditions.

En revanche, tout roule pour l'eClub de Bruges, Ambush Esport, The Dice et Clutch Rayn Esport qui ont tous leur ticket pour les quarts de finale des playoffs en poche. Les deux rookies de l'Est, GROND et Project X, grâce à leur seconde et première place respective, filent eux directement en demi-finale de la compétition !

Rendez-vous ce samedi 13 mars, dès 13h00, pour suivre les quarts de finale de ce NumberOne. La grande finale sera, elle, jouée le lendemain aux alentours de 20h00. L'ensemble des playoffs sera bien entendu à suivre sur la chaîne Twitch de l'événement.