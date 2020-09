La troisième manche du "Legend Stage" du circuit NumberOne a clôturé hier soir sa phase classique après quatre semaines de compétition acharnée !

Au terme des sept journées de championnat, ce sont LowLandLions, The Dice, UBITEAM, Panthers Never Surrend, Apologis Esport et Epsilon Esports qui ont accroché les six premières places du classement général et donc leur ticket pour les playoffs.

Voici les résultats complets de cette dernière journée de championnat :

© LouvardGame

La première rencontre a livré un duel au sommet entre les deux favoris à la victoire finale. C'est la structure belgo-néerlandaise LowLandLions qui a fini par terrasser les doubles champions en titre, The Dice, mettant ainsi fin à l'invincibilité de l'équipe française.

Le second match allait s'annoncer décisif pour Warthox et Apologis, une victoire les qualifiant en playoffs alors qu'une défaite allait sceller le sort du vaincu. Tendue, la rencontre s'est soldée par la victoire et la qualification d'Apologis Esport. Warthox Esport retrouvera donc le Challenger Stage, une petite manche seulement après l'avoir quitté !



L'avant-dernière rencontre de la soirée n'avait plus d'intérêt pour le classement final puisque FWRD était déjà mathématiquement éliminé alors que les "Panthères" étaient, elles, qualifiées pour les playoffs. Les Luxembourgeois ont à nouveau sombré dans la rencontre et ont enchainé leur septième défaite consécutive en autant de matchs !

La soirée s'est clôturée par la victoire d'UBITEAM face à Epsilon Esports. Ces derniers, avant cette ultime rencontre, pouvaient se permettre de perdre par moins de douze rounds d'écart afin de s'assurer leur place en playoffs. Ce fût chose faite pour la structure belge qui a donc empoché le dernier ticket pour la suite de la compétition.

Voici le classement final de cette phase classique :

© LouvardGame

Place désormais aux playoffs de ce "Legend Stage". LowLandLions et The Dice, respectivement premier et deuxième de la phase classique, rentreront directement au stade des demi-finales alors que les autres équipes devront jouer un tour supplémentaire dans cet arbre à élimination directe (BO3).

Le premier tour de ces playoffs aura lieu le samedi 26 septembre, dès 13h00, et sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch de la compétition.