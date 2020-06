La cinquième et avant-dernière journée de la phase classique du NumberOne, le circuit CS:GO de la LouvardGame, s'est terminée hier soir. De surprises en confirmations, ce début de semaine s'est révélé être particulièrement tendu pour les équipes et cela se ressent désormais au classement général.



La phase classique du "Legend Stage" du circuit NumberOne touche tout doucement à sa fin et la tension commence à se faire sentir lors des rencontres. Alors que le haut du classement général semble se dessiner, les deux places pour la relégation ne sont toujours pas clairement attribuées et se joueront lors de la dernière journée entre Misterya, Clear et Epsilon Esports.

Voici les résultats de cette cinquième journée de compétition :



© Imperium

Lamif continue d'impressionner en étant toujours invaincu suite à sa victoire face aux récents champions de l'ESL Benelux Championship : Tenerife Titans.

En revanche, dans le match inaugural, The Dice s'est fait surprendre par Apologis en encaissant sa première défaite de la saison. Ce faux pas lui fait perdre la tête du classement provisoire !



Dans les matchs de bas de classement, Epsilon et Fragbox se donnent un peu d'air en remportant une précieuse victoire à un moment clé de la compétition.

Voici le classement général provisoire à une journée de la fin :

© Imperium

La dernière journée de la phase classique aura lieu ce mardi 9 juin dès 19h00 et sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch du Spawn Studio.