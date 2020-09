Le NumberOne, le circuit CS:GO de la LouvardGame, est désormais bien lancé ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines équipes n'ont pas tardé à s'acclimater à la compétition en enchaînant déjà les victoires. C'est ainsi que deux groupes se sont formés au classement général : les invaincus en 2-0 et les outsiders en 0-2.

Voici les résultats de cette deuxième journée de championnat :

© LouvardGame

Le premier match a opposé TheDice, double champion en titre, à la structure belge Epsilon Esports. Alors que l'on pouvait s'attendre à une domination des joueurs français, il n'en fut rien puisque c'est finalement une victoire sur le fil 16 à 14 qui a offert les trois points de la victoire à TheDice. On notera tout de même une belle montée en puissance d'Epsilon dans ce "Legend Stage".

La seconde rencontre de la soirée a sans conteste été la plus spectaculaire. Après avoir été menés 3 à 13, les joueurs de Panthers Never Surrend ont effectué une remontada digne des plus grands pour s'imposer 16 à 13 ! En ayant aligné un 13-0, on peut dire que la structure n'a jamais aussi bien porté son nom !

Les deux autres duels ont vu les victoires des LowLandLions et d'UBITEAM face aux deux déceptions de ce début de saison : FWRD (et sa nouvelle line-up) et Apologis Esport. Celles-ci vont devoir cravacher pour éviter la zone de relégation en fin de Split.

Voici le classement général provisoire après deux journées :

© LouvardGame

On distincte ici nettement deux groupes se former entre les favoris à la victoire finale et les outsiders. La prochaine journée devrait néanmoins remélanger quelque peu les cartes en opposant les quatre premiers entre eux.



Rendez-vous donc le mardi 8 septembre dès 19h00 sur la chaîne Twitch de l'événement afin d'assister aux premiers chocs de la compétition !