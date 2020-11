Une dizaine de jours seulement se sont écoulés depuis la journée inaugurale du quatrième "Legend Stage" de la saison. Après quatre journées de compétition, les équipes ont déjà effectué la moitié du chemin les menant, pour certaines d'entre elles, aux playoffs.



À mi-parcours, nous pouvons déjà retirer quelques grandes tendances concernant la forme des équipes engagées et les objectifs de ces dernières. Si les grandissimes favoris The Dice et les ex-LowLandLions semblent plus que jamais armés pour se disputer le titre final, les choses sont au contraire bien mal engagées pour l'UBITEAM, Semper Fidelis et Exalty avec quatre défaites en autant de rencontres !

Voici les résultats complets de cette quatrième journée de championnat :



© LouvardGame

La première rencontre opposait deux équipes de milieu de classement se battant pour tenter de rester au plus près de la tête. C'était également le duel fratricide entre les deux rookies qui ont intégré le "Legend Stage" lors de cette quatrième étape du NumberOne. C'est finalement webSPELL, très en forme cette semaine, qui s'est imposé 16 à 10 sur Dust II. Cette nouvelle défaite pour Exalty maintient leur compteur de points à zéro unité !

Le match au sommet de cette quatrième journée a opposé The Dice aux Panthers Never Surrend. Ou plutôt aux anciennes Panthères puisque son capitaine, Benoit "MetaL" Guelette, a annoncé chercher une nouvelle structure à représenter dans le futur. Peut-être déstabilisées par ce futur changement, les PNS se sont une nouvelle fois inclinées, 13 à 16 sur Nuke, et semblent à nouveau entamer une plongée dans le classement, à l'instar de ce qu'elles avaient connu lors de l'étape précédente du NumberOne !

L'avant-dernier match de la soirée a été le plus spectaculaire et a vu, pour la deuxième journée consécutive, une remontada au mental des ex-LowLandLions. Menés 4 à 11 sur Nuke à la mi-temps, les hommes de Steven "Stev0se" Rombaut ont une nouvelle fois su faire parler leur expérience pour remonter puis dépasser leur adversaire du jour. Une victoire 16 à 14 qui permet aux ex-LLL de garder la tête du classement général.

Enfin, on notera une nouvelle défaite pour le petit poucet du groupe, Semper Fidelis, face à APOLOGIS Esport. Cette dernière s'empare ainsi de sa troisième victoire consécutive !

© LouvardGame

La prochaine journée de championnat aura lieu le 24 novembre prochain et pourrait déjà sceller le sort de certaines équipes dans ce "Legend Stage" !



Rendez-vous donc mardi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin d'encourager votre équipe favorite !