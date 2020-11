Cette troisième journée de compétition a probablement été l'une des plus disputées et des plus spectaculaires du Legend Stage, et ce, toutes saisons confondues !

Les équipes se sont véritablement livré des duels sans merci dont certaines sont sorties remplies de doutes après une nouvelle défaite cette saison.



Voici les résultats complets de cette troisième journée de championnat :



© LouvardGame

Cette deuxième semaine de compétition a débuté avec le choc au sommet entre les ex-LowLandLions et les Panthers Never Surrend. C'est la première place du classement qui se jouait là et ce sont les champions en titre, les ex-LLL, qui au prix d'une remontada digne des plus grands (de 3-12 à 16-12), vont finalement s'imposer dans la douleur.

The Dice est ensuite entré en piste face à l'UBITEAM. Une victoire était obligatoire pour les Français s'ils souhaitaient recoller au classement. Ce fût chose faite, 16 à 10 sur Inferno. The Dice rejoint ainsi les ex-LLL en tête du classement alors que son adversaire du jour continue de stagner à la dernière place avec un zéro pointé.

Les deux autres rencontres de la soirée concernaient des équipes du ventre mou de ce Legend Stage et a vu les victoires de webSPELL et APOLOGIS Esport face à Semper Fidelis et Exalty. Ces deux dernières n'ont toujours pas remporté le moindre point dans la compétition et vont devoir se ressaisir afin d'éviter à tout prix la relégation.



© LouvardGame

La prochaine journée de championnat aura lieu le 19 novembre prochain et devrait déjà donner une tendance claire sur les équipes en forme et leurs outsiders.



Rendez-vous donc ce jeudi, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin d'encourager votre équipe favorite !